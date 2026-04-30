Meu CadÚnico está desatualizado: o que fazer para não perder o benefício

Manter o Cadastro Único (CadÚnico) com informações desatualizadas é um risco para as famílias que dependem de programas sociais. O governo federal realiza revisões periódicas, e a falta de atualização pode levar à suspensão e até ao cancelamento de benefícios importantes, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A atualização deve ser feita a cada dois anos, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma mudança na situação da família e é obrigatória para sempre que houver alterações nas informações declaradas anteriormente. Se a família não for convocada para uma revisão, a responsabilidade de manter os dados em dia ainda é do responsável familiar.

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O processo de atualização é uma medida de controle para garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Quando os dados estão incorretos, o sistema pode interpretar que a família não se enquadra mais nos critérios do programa, resultando no bloqueio do auxílio financeiro.

Quando devo atualizar meu CadÚnico?

A atualização é necessária para evitar problemas com os benefícios. A família deve procurar um posto de atendimento sempre que houver mudanças importantes. As principais são:

Mudança de endereço;

Alteração na renda mensal da família;

Nascimento ou morte de algum membro da família;

Transferência de escola das crianças ou adolescentes;

Saída ou entrada de um novo integrante no núcleo familiar.

Documentos necessários e onde ir

Para realizar a atualização, o responsável familiar deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do CadÚnico em seu município. É fundamental levar os documentos de todos os membros da família para que o processo seja concluído corretamente.

Para o responsável familiar, é obrigatório apresentar o CPF ou o título de eleitor. Para os demais integrantes da família, é preciso levar pelo menos um dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

CPF;

Carteira de identidade (RG);

Carteira de trabalho;

Título de eleitor.

A apresentação de um comprovante de residência, como uma conta de luz ou água, também é recomendada, embora não seja obrigatória em todos os casos. Manter o cadastro correto é o caminho mais seguro para garantir a continuidade do recebimento dos auxílios.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata