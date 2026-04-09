Como atualizar seu CadÚnico pela internet ou celular

Uma das principais regras para permanecer nos programas sociais do governo federal é manter o Cadastro Único (CadÚnico) em dia. A falta de atualização pode levar ao bloqueio ou cancelamento de benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O procedimento on-line de atualização foi criado para simplificar a vida de quem não teve nenhuma alteração nos dados familiares. Isso evita deslocamentos e longas filas nos postos de atendimento, garantindo que as informações permaneçam corretas no sistema do governo.

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Quando a atualização é necessária?

A regra geral determina que os dados do CadÚnico devem ser revisados a cada dois anos, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma mudança na família. O próprio sistema do governo costuma emitir alertas para os cadastros que estão próximos de atingir esse prazo.

Além disso, a atualização é obrigatória sempre que houver alguma alteração importante, incluindo mudança de endereço, variação na renda familiar, nascimento ou morte de um integrante, ou transferência de escola das crianças e dos adolescentes. Nesses casos, a atualização deve ser feita presencialmente.

Passo a passo para a atualização online

Se os seus dados continuam os mesmos dos registrados na última entrevista, a atualização por confirmação é o caminho mais rápido. Siga estas etapas:

Baixe o aplicativo: o primeiro passo é instalar o aplicativo "Cadastro Único" em seu celular, disponível nas lojas oficiais. O acesso também pode ser feito pelo site cadunico.dataprev.gov.br. Acesse com a conta Gov.br: para entrar no sistema, é preciso usar o login e a senha da sua conta Gov.br. Verifique a situação cadastral: dentro do aplicativo ou site, verifique os avisos e notificações sobre a situação do seu cadastro. Se o sistema indicar que seus dados estão atualizados, nenhuma ação é necessária no momento. Inicie a atualização: caso o sistema aponte a necessidade de atualização, a opção "Atualização Cadastral por Confirmação" estará disponível. Clique nela para começar o procedimento. Confirme seus dados: o sistema exibirá todas as informações da sua família. Revise cada campo com atenção, como endereço e composição familiar. Se tudo estiver correto, basta confirmar para concluir.

Atenção: quando a visita ao CRAS é obrigatória

A atualização online só é válida para quem vai apenas confirmar que os dados permanecem os mesmos. Se você precisa alterar qualquer informação, como renda, endereço ou a entrada ou saída de um membro da família, a visita presencial continua sendo obrigatória.

Nessas situações, o responsável familiar deve procurar o posto de atendimento do Cadastro Único em seu município, geralmente um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), levando os documentos de todos os integrantes da casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata