Como atualizar o Bolsa Família pelo celular e evitar o cancelamento

O governo exige a atualização de dados para manter o benefício; veja o passo a passo completo para fazer o processo sem precisar sair de casa

26/01/2026 10:50 - atualizado em 26/01/2026 10:50

Como atualizar o Bolsa Família pelo celular e evitar o cancelamento
A atualização do Cadastro Único é necessária para garantir o recebimento do Bolsa Família, evitando o bloqueio dos pagamentos. crédito: Agência Brasil/Reprodução

Manter as informações do Cadastro Único (CadÚnico) em dia garante a continuidade do recebimento do Bolsa Família, evitando o bloqueio do pagamento. Atualmente, a atualização de dados pode ser realizada diretamente pelo celular.

Para assegurar que o auxílio chegue às famílias que realmente se enquadram nos critérios do programa, informações desatualizadas, como endereço, composição familiar ou renda, podem levar à suspensão temporária ou até mesmo ao cancelamento do benefício.

O processo online evita filas e deslocamentos desnecessários aos postos de atendimento. A verificação é simples e pode ser concluída em poucos minutos pelo responsável familiar cadastrado na conta Gov.br. O Cadastro Único deve ser atualizado obrigatoriamente a cada dois anos, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma mudança nos dados familiares.

Como fazer a atualização do Bolsa Família pelo celular

  1. Baixe o aplicativo: o processo é feito pelo aplicativo do Cadastro Único, disponível para celulares Android e iOS. Certifique-se de ter a versão mais recente instalada.

  2. Acesse com sua conta Gov.br: o login no aplicativo é realizado com a mesma senha da conta Gov.br. Caso não possua uma, será necessário criá-la previamente no portal do governo.

  3. Escolha a opção correta: dentro do aplicativo, procure pela opção “Atualização Cadastral por Confirmação”. Esta função foi criada para que os usuários confirmem que seus dados permanecem os mesmos.

  4. Confirme seus dados: o aplicativo exibirá as informações registradas no sistema, como endereço e lista de integrantes da família. Revise tudo com atenção. Se estiver tudo correto, basta confirmar.

Quando a visita ao CRAS é obrigatória?

A atualização pelo celular só é válida para as famílias cujos dados não mudaram. Caso tenha ocorrido qualquer alteração, a atualização presencial em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em um posto de atendimento do CadÚnico se torna necessária.

A visita é obrigatória nas seguintes situações:

  • Mudança de endereço;

  • Nascimento, morte ou saída de algum membro da família;

  • Casamento ou divórcio;

  • Mudança na renda mensal da família;

  • Alteração de escola das crianças ou adolescentes.

Nesses casos, o responsável familiar deve levar os documentos de todos os membros da família, como CPF, documento de identidade e comprovante de residência, para que um funcionário realize as devidas alterações no sistema.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

