Preço do gás: como o valor do botijão é calculado até chegar a você

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O preço do gás de cozinha, um item essencial para milhões de famílias brasileiras, pode parecer um mistério, mas seu valor final é resultado de uma soma de custos e tributos que se acumulam desde a refinaria até a entrega na sua casa. Entender essa cadeia ajuda a esclarecer por que o botijão de 13 quilos pesa tanto no orçamento.

A jornada do preço começa na Petrobras, responsável pela produção ou importação do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A estatal define um valor de venda para as distribuidoras, que é influenciado diretamente pela cotação do petróleo no mercado internacional e pela variação do dólar. Qualquer oscilação nesses dois fatores pode alterar o preço na origem.

Leia Mais

Qual a composição do preço do gás de cozinha?

O valor que você paga pelo botijão de gás é formado por três pilares principais. Ele inclui o preço estabelecido pelo produtor (Petrobras), a carga de tributos e as margens de lucro adicionadas pelas empresas distribuidoras e pelos pontos de revenda.

Essas fatias podem ser divididas da seguinte forma:

Realização da Petrobras: corresponde ao valor do produto na refinaria.

Tributos: atualmente incide apenas o imposto estadual (ICMS), pois os impostos federais sobre o GLP estão zerados.

Distribuição e Revenda: abrange os custos e as margens de lucro das empresas que transportam e vendem o botijão ao consumidor.

Como funciona cada etapa da formação de preço?

Após sair da Petrobras, o GLP é adquirido pelas distribuidoras. Nessa fase, são somados os custos de logística, armazenamento, envase nos botijões e a margem de lucro da empresa. Essa etapa é crucial, pois envolve uma complexa operação para levar o gás a todas as regiões do país.

Finalmente, os revendedores locais, que são os estabelecimentos onde você compra o botijão, adquirem o produto das distribuidoras. Eles adicionam seus próprios custos operacionais, como aluguel, salários dos funcionários, despesas com veículos de entrega e sua margem de lucro. É dessa soma final que resulta o preço que chega ao consumidor.

Quais impostos incidem sobre o botijão de gás?

A carga tributária é um dos componentes que impacta o valor final do gás de cozinha. Atualmente (dados de 2026), apenas o imposto estadual (ICMS) incide sobre o produto, pois os tributos federais (PIS/Pasep e Cofins) foram zerados.

Por ser um imposto estadual, sua alíquota varia de um estado para outro, o que explica grande parte da diferença de preços entre as regiões do Brasil. Vale ressaltar que a zeragem dos impostos federais reduziu a carga tributária total sobre o produto em comparação com anos anteriores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.