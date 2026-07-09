8 dicas e truques na cozinha para fazer seu gás de cozinha render mais

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Com o preço do gás de cozinha pesando no orçamento, encontrar formas de fazer o botijão durar mais virou uma necessidade para muitas famílias. Em julho de 2026, com o botijão de 13kg custando em média entre R$ 114 e R$ 118 no país, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), medidas simples no dia a dia podem gerar uma economia significativa e aliviar as contas no fim do mês.

Adotar novos hábitos ao cozinhar não exige grandes esforços e os resultados aparecem rapidamente. Desde a escolha da panela correta até o planejamento das refeições, cada detalhe contribui para um consumo mais consciente e inteligente. Com algumas técnicas, é possível preparar seus pratos favoritos e ainda garantir que o gás de cozinha renda por mais tempo.

Leia Mais

8 dicas para economizar gás de cozinha

Tampe as panelas durante o cozimento

Cozinhar com a panela tampada acelera o processo, pois o calor fica concentrado e cozinha os alimentos mais rápido. Essa prática simples pode reduzir o tempo de preparo e, consequentemente, o consumo de gás. Corte os alimentos em pedaços menores

Alimentos em porções menores cozinham de forma mais rápida e uniforme. Ao aumentar a superfície de contato com o calor, você otimiza o tempo de fogão aceso e gasta menos gás. Ajuste a chama ao tamanho da panela

Use sempre a boca do fogão com diâmetro compatível ao fundo da panela. Chamas altas que escapam pelas laterais desperdiçam calor e gás, aquecendo o ar em vez da comida. Cozinhar em fogo baixo ou médio é geralmente mais eficiente. Mantenha as bocas do fogão limpas

A cor da chama indica a eficiência da queima. Uma chama azul e estável é ideal. Se ela estiver amarelada ou alaranjada, pode ser sinal de que as bocas estão sujas ou entupidas, o que causa desperdício de gás e pode indicar necessidade de limpeza ou assistência técnica. Otimize o uso do forno

Planeje assar mais de um prato de uma só vez para aproveitar o calor ao máximo. Evite abrir a porta do forno desnecessariamente, pois cada vez que você faz isso, a temperatura interna cai e o equipamento precisa usar mais gás para reaquecer. Invista na panela de pressão

A panela de pressão é uma das maiores aliadas na economia de gás. Ela cozinha alimentos duros como grãos e carnes em uma fração do tempo que uma panela comum levaria, garantindo uma redução drástica no consumo. Você pode encontrar 5 receitas deliciosas de uma panela só para economizar gás de cozinha e otimizar seu uso. Planeje as refeições da semana

Cozinhar grandes quantidades de uma só vez é uma ótima estratégia. Preparar a base de várias refeições, como arroz e feijão, para a semana inteira evita ter que ligar o fogão todos os dias, otimizando o uso do botijão. Pesquise o preço antes de comprar

O preço do botijão de GLP pode variar significativamente entre diferentes revendedores e bairros. Usar aplicativos ou ligar para os fornecedores locais antes de comprar pode garantir uma economia direta no seu bolso, antes mesmo de acender a primeira chama. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.