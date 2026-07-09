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Economia

8 dicas e truques na cozinha para fazer seu gás de cozinha render mais

De cozinhar com a panela tampada a cortar alimentos em pedaços menores; aprenda a preparar suas refeições de forma mais eficiente e econômica

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
09/07/2026 13:50

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8 dicas e truques na cozinha para fazer seu gás de cozinha render mais
A chama azul do fogão indica a queima eficiente do gás, essencial para a economia doméstica abordada na matéria crédito: ededchechine no Magnific

Com o preço do gás de cozinha pesando no orçamento, encontrar formas de fazer o botijão durar mais virou uma necessidade para muitas famílias. Em julho de 2026, com o botijão de 13kg custando em média entre R$ 114 e R$ 118 no país, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), medidas simples no dia a dia podem gerar uma economia significativa e aliviar as contas no fim do mês.

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Adotar novos hábitos ao cozinhar não exige grandes esforços e os resultados aparecem rapidamente. Desde a escolha da panela correta até o planejamento das refeições, cada detalhe contribui para um consumo mais consciente e inteligente. Com algumas técnicas, é possível preparar seus pratos favoritos e ainda garantir que o gás de cozinha renda por mais tempo.

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8 dicas para economizar gás de cozinha

  1. Tampe as panelas durante o cozimento
    Cozinhar com a panela tampada acelera o processo, pois o calor fica concentrado e cozinha os alimentos mais rápido. Essa prática simples pode reduzir o tempo de preparo e, consequentemente, o consumo de gás.

  2. Corte os alimentos em pedaços menores
    Alimentos em porções menores cozinham de forma mais rápida e uniforme. Ao aumentar a superfície de contato com o calor, você otimiza o tempo de fogão aceso e gasta menos gás.

  3. Ajuste a chama ao tamanho da panela
    Use sempre a boca do fogão com diâmetro compatível ao fundo da panela. Chamas altas que escapam pelas laterais desperdiçam calor e gás, aquecendo o ar em vez da comida. Cozinhar em fogo baixo ou médio é geralmente mais eficiente.

  4. Mantenha as bocas do fogão limpas
    A cor da chama indica a eficiência da queima. Uma chama azul e estável é ideal. Se ela estiver amarelada ou alaranjada, pode ser sinal de que as bocas estão sujas ou entupidas, o que causa desperdício de gás e pode indicar necessidade de limpeza ou assistência técnica.

  5. Otimize o uso do forno
    Planeje assar mais de um prato de uma só vez para aproveitar o calor ao máximo. Evite abrir a porta do forno desnecessariamente, pois cada vez que você faz isso, a temperatura interna cai e o equipamento precisa usar mais gás para reaquecer.

  6. Invista na panela de pressão
    A panela de pressão é uma das maiores aliadas na economia de gás. Ela cozinha alimentos duros como grãos e carnes em uma fração do tempo que uma panela comum levaria, garantindo uma redução drástica no consumo. Você pode encontrar 5 receitas deliciosas de uma panela só para economizar gás de cozinha e otimizar seu uso.

  7. Planeje as refeições da semana
    Cozinhar grandes quantidades de uma só vez é uma ótima estratégia. Preparar a base de várias refeições, como arroz e feijão, para a semana inteira evita ter que ligar o fogão todos os dias, otimizando o uso do botijão.

  8. Pesquise o preço antes de comprar
    O preço do botijão de GLP pode variar significativamente entre diferentes revendedores e bairros. Usar aplicativos ou ligar para os fornecedores locais antes de comprar pode garantir uma economia direta no seu bolso, antes mesmo de acender a primeira chama.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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