Gás encanado ou botijão: qual a opção mais segura e econômica?

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A escolha entre o gás encanado e o tradicional botijão de cozinha é uma decisão importante que impacta diretamente o bolso e a segurança dos moradores. Seja em uma construção nova ou durante uma reforma, ponderar os prós e contras de cada sistema ajuda a evitar surpresas na conta do fim do mês e a garantir mais tranquilidade para a família.

Ambas as opções têm como objetivo final fornecer o gás para o fogão e, em alguns casos, o aquecimento de água. A grande diferença, no entanto, está na forma como ele chega à sua casa, nos custos envolvidos e nos cuidados necessários para a manutenção de cada sistema. É importante notar que os valores e a disponibilidade dos serviços variam conforme a região e podem sofrer alterações ao longo do tempo.

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Custos na ponta do lápis

O primeiro ponto de divergência é o investimento inicial. A instalação do gás encanado costuma ser mais cara, pois envolve a criação de uma tubulação interna conectada à rede de distribuição da rua. Além disso, pode ser necessário adaptar os eletrodomésticos para o novo tipo de gás (GN ou Gás Natural). Já o sistema de botijão (GLP ou Gás Liquefeito de Petróleo) exige apenas a compra do cilindro e do kit de instalação, composto por regulador e mangueira.

No uso diário, a lógica de cobrança muda. Com o gás encanado, o pagamento é feito mensalmente por meio de uma fatura, de forma semelhante às contas de água e luz.

O valor varia conforme o consumo em metros cúbicos. A título de exemplo, em 2026, em São Paulo, o metro cúbico do gás encanado gira em torno de R$ 5 a R$ 6,50, enquanto o botijão de 13kg custa em média R$ 135. Vale ressaltar que o gás encanado costuma ter uma taxa mínima mensal, que varia entre R$ 30 e R$ 50, cobrada mesmo em períodos de baixo consumo.

Já o botijão tem um custo fixo pago no momento da compra. Para famílias que cozinham muito, o gás encanado pode se tornar mais econômico a longo prazo. Para quem usa pouco o fogão, o botijão tende a ser mais vantajoso financeiramente, já que não há cobrança de taxa mínima mensal.

Segurança em primeiro lugar

Quando o assunto é segurança, o gás encanado apresenta vantagens importantes: o fornecimento é contínuo, e a fonte principal fica fora da residência, eliminando a necessidade de armazenar um cilindro inflamável internamente.

Além disso, os sistemas de gás encanado geralmente incluem medidas de segurança adicionais, como detectores de vazamento e válvulas de bloqueio automático. As concessionárias também são responsáveis por manutenções periódicas na rede externa.

O botijão, embora seguro quando instalado corretamente, exige mais atenção do morador. É fundamental verificar a validade da mangueira e do regulador de pressão, além de garantir que o cilindro fique em um local arejado e protegido do sol e da chuva. Vazamentos em botijões geralmente estão ligados a instalações inadequadas ou componentes desgastados.

Como decidir?

A escolha ideal depende do perfil de cada morador e da infraestrutura do imóvel. Avalie os seguintes pontos:

Gás encanado: ideal para quem busca praticidade, não quer se preocupar com a troca do botijão e vive em uma região com cobertura da rede de distribuição. É uma boa opção para apartamentos e condomínios que já oferecem a infraestrutura.

Botijão de gás: continua sendo a melhor alternativa para locais onde não há rede de gás natural, para quem tem um consumo baixo ou prefere ter um controle de gastos mais imediato, comprando apenas quando necessário. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.