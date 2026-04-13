Assine
overlay
Início Economia
COZINHA

Gás encanado ou botijão: qual a opção mais segura e econômica?

A escolha entre os dois sistemas gera dúvidas na hora de construir ou reformar; compare os custos de instalação, manutenção e o valor da conta final

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
13/04/2026 15:53 - atualizado em 13/04/2026 15:53

compartilhe

SIGA
×
Gás encanado ou botijão: qual a opção mais segura e econômica?
A chama do fogão a gás simboliza o consumo e as opções de fornecimento, gás encanado ou botijão, discutidas na matéria crédito: Pexels

A escolha entre o gás encanado e o tradicional botijão de cozinha é uma decisão importante que impacta diretamente o bolso e a segurança dos moradores. Seja em uma construção nova ou durante uma reforma, ponderar os prós e contras de cada sistema ajuda a evitar surpresas na conta do fim do mês e a garantir mais tranquilidade para a família.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ambas as opções têm como objetivo final fornecer o gás para o fogão e, em alguns casos, o aquecimento de água. A grande diferença, no entanto, está na forma como ele chega à sua casa, nos custos envolvidos e nos cuidados necessários para a manutenção de cada sistema. É importante notar que os valores e a disponibilidade dos serviços variam conforme a região e podem sofrer alterações ao longo do tempo.

Leia Mais

Custos na ponta do lápis

O primeiro ponto de divergência é o investimento inicial. A instalação do gás encanado costuma ser mais cara, pois envolve a criação de uma tubulação interna conectada à rede de distribuição da rua. Além disso, pode ser necessário adaptar os eletrodomésticos para o novo tipo de gás (GN ou Gás Natural). Já o sistema de botijão (GLP ou Gás Liquefeito de Petróleo) exige apenas a compra do cilindro e do kit de instalação, composto por regulador e mangueira.

No uso diário, a lógica de cobrança muda. Com o gás encanado, o pagamento é feito mensalmente por meio de uma fatura, de forma semelhante às contas de água e luz.

O valor varia conforme o consumo em metros cúbicos. A título de exemplo, em 2026, em São Paulo, o metro cúbico do gás encanado gira em torno de R$ 5 a R$ 6,50, enquanto o botijão de 13kg custa em média R$ 135. Vale ressaltar que o gás encanado costuma ter uma taxa mínima mensal, que varia entre R$ 30 e R$ 50, cobrada mesmo em períodos de baixo consumo.

Já o botijão tem um custo fixo pago no momento da compra. Para famílias que cozinham muito, o gás encanado pode se tornar mais econômico a longo prazo. Para quem usa pouco o fogão, o botijão tende a ser mais vantajoso financeiramente, já que não há cobrança de taxa mínima mensal.

Segurança em primeiro lugar

Quando o assunto é segurança, o gás encanado apresenta vantagens importantes: o fornecimento é contínuo, e a fonte principal fica fora da residência, eliminando a necessidade de armazenar um cilindro inflamável internamente.

Além disso, os sistemas de gás encanado geralmente incluem medidas de segurança adicionais, como detectores de vazamento e válvulas de bloqueio automático. As concessionárias também são responsáveis por manutenções periódicas na rede externa.

O botijão, embora seguro quando instalado corretamente, exige mais atenção do morador. É fundamental verificar a validade da mangueira e do regulador de pressão, além de garantir que o cilindro fique em um local arejado e protegido do sol e da chuva. Vazamentos em botijões geralmente estão ligados a instalações inadequadas ou componentes desgastados.

Como decidir?

A escolha ideal depende do perfil de cada morador e da infraestrutura do imóvel. Avalie os seguintes pontos:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

contas economia gas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay