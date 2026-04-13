5 dicas para fazer seu botijão de gás durar mais e economizar
Pequenas mudanças na cozinha podem fazer grande diferença na conta; aprenda truques para otimizar o uso do gás e adiar a próxima recarga do botijão
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Com o preço do gás de cozinha pesando no orçamento, cada detalhe na hora de cozinhar faz a diferença. Adotar hábitos simples e eficientes pode esticar a duração do botijão e garantir uma economia significativa no fim do mês. Mudanças pequenas na rotina da cozinha trazem resultados rápidos e ajudam a adiar a próxima recarga.
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A boa notícia é que não é preciso fazer grandes investimentos ou alterar radicalmente o cardápio. O segredo está em otimizar processos e usar os utensílios corretos para aproveitar ao máximo o calor gerado pelo fogão. Confira cinco estratégias práticas para implementar hoje mesmo.
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1. Use as panelas a seu favor
O tamanho da panela deve ser compatível com o da boca do fogão. Usar uma panela pequena em uma boca grande desperdiça gás, pois as chamas escapam pelas laterais sem aquecer o recipiente. Além disso, cozinhar com as panelas tampadas acelera o cozimento, pois o calor fica concentrado. Uma panela sem tampa pode consumir até 30% mais gás para realizar a mesma tarefa.
2. Organize o preparo dos alimentos
Planejar o que será cozido ajuda a economizar. Pique todos os ingredientes antes de ligar o fogo, evitando que a chama queime sem necessidade. Se possível, cozinhe mais de um alimento de uma vez, aproveitando o vapor para cozinhar legumes enquanto prepara o arroz, por exemplo. Cortar os alimentos em pedaços menores também reduz o tempo de cozimento.
3. Aposte na panela de pressão
A panela de pressão é a maior aliada na economia de gás. Ela cozinha grãos, carnes e legumes em uma fração do tempo que uma panela comum levaria. Deixar grãos como feijão e grão-de-bico de molho por pelo menos 12 horas antes de cozinhar também amolece os alimentos e diminui bastante o tempo de fogão.
4. Mantenha o fogão regulado
A manutenção do fogão é fundamental. Verifique a cor da chama: ela deve ser azul e estável. Se estiver amarelada ou alaranjada, significa que os queimadores podem estar sujos ou desregulados, o que leva a um consumo maior de gás. Limpe as bocas do fogão regularmente para garantir uma queima eficiente.
5. Otimize o uso do forno
O forno é um dos maiores consumidores de gás na cozinha. Por isso, evite usá-lo para aquecer porções pequenas de comida. Sempre que ligá-lo, aproveite para assar mais de um prato ao mesmo tempo. Planeje o preparo de um bolo, uma torta e um assado para o mesmo dia e evite abrir a porta durante o cozimento, pois a perda de calor força o equipamento a consumir mais gás.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.