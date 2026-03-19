Do poço à bomba: entenda como o preço do diesel é calculado no Brasil

Entender o valor que você paga pelo diesel na bomba exige uma viagem que começa bem antes, nos poços de petróleo internacionais, e termina com uma complexa soma de custos e impostos. A discussão sobre a carga tributária, especialmente o ICMS, frequentemente volta aos noticiários, mas ela é apenas uma parte de uma equação com muitas variáveis.

O preço final do combustível é, na verdade, um quebra-cabeça montado em quatro grandes etapas. Tudo começa com o valor definido pela Petrobras em suas refinarias. Esse custo é influenciado diretamente por dois fatores: a cotação do barril de petróleo no mercado global e a variação do dólar. Mudanças em qualquer um desses indicadores já impactam o preço inicial.

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A composição do preço na bomba

Após sair da refinaria, o combustível recebe a adição obrigatória de 15% de biodiesel. Essa mistura forma o chamado Diesel A, que então segue para as distribuidoras. A partir daqui, o cálculo fica mais complexo com a incidência dos impostos.

A carga tributária se divide em duas frentes. A federal inclui Cide, PIS/Pasep e Cofins. Em março de 2026, o governo federal zerou essas alíquotas e instituiu um subsídio de R$ 0,32 por litro até dezembro de 2026 para mitigar o impacto da alta internacional do petróleo. Já a esfera estadual é representada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), uma das fatias mais pesadas do valor final. Desde 2022, o ICMS sobre diesel é fixado nacionalmente em R$ 1,17 por litro (valor atualizado em janeiro de 2026), representando cerca de 17-19% do preço final.

Por fim, somam-se os custos e as margens de lucro das distribuidoras e dos postos de revenda. Essa última etapa cobre despesas com transporte, armazenamento, mão de obra e o lucro de quem vende o produto diretamente ao consumidor.

Por que o valor muda tanto?

A flutuação constante nos postos é resultado direto da dinâmica de todos esses componentes. Em março de 2026, tensões geopolíticas no Golfo Pérsico elevaram o barril de petróleo acima de US$ 100. Se o dólar sobe, o preço na refinaria aumenta. Se a cotação do petróleo dispara, o efeito é o mesmo. Uma mudança na política de impostos, seja federal ou estadual, também altera o valor final de forma imediata.

Na prática, um diesel mais caro significa frete mais alto. Como o transporte rodoviário é a base da logística no país, esse aumento se reflete no preço dos alimentos que chegam ao supermercado, nos produtos comprados pela internet e em quase tudo que é transportado por caminhões.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.