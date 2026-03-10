Do poço ao posto: entenda a formação do preço da gasolina no Brasil

O preço que você paga ao abastecer o carro é o resultado de uma complexa cadeia de custos que começa muito antes de o combustível chegar à bomba. O valor final da gasolina é uma soma que envolve a cotação internacional do petróleo, a variação do dólar, uma pesada carga de impostos e as margens de lucro de distribuidoras e postos.

Entender essa formação de preço é fundamental para compreender por que os valores mudam com tanta frequência. A jornada tem início com o custo da matéria-prima, o petróleo, e o valor que a Petrobras cobra nas refinarias.

Leia Mais

Do petróleo à refinaria

A maior parte do preço da gasolina é definida pelo valor do petróleo no mercado internacional, que é cotado em dólar. Isso significa que, mesmo que o Brasil produza petróleo, o preço interno acompanha as flutuações globais. Se um conflito no Oriente Médio eleva o valor do barril, o impacto é sentido aqui.

A política de preços da Petrobras considera essa cotação e os custos de importação. Portanto, quando o dólar sobe frente ao real, o custo do petróleo e de seus derivados aumenta, refletindo diretamente no valor que sai das refinarias para as distribuidoras — que em janeiro de 2026 girava em torno de R$ 2,57 por litro.

Impostos e etanol

Após sair da refinaria, o combustível recebe uma carga tributária significativa. Incidem sobre o valor os impostos federais, como PIS/Cofins, e o principal imposto estadual, o ICMS. Desde 2023, o ICMS sobre combustíveis segue o regime monofásico, com um valor fixo de R$ 1,57 por litro da gasolina em todo o Brasil, estabelecido nacionalmente. Com o ICMS unificado, as diferenças de preços entre estados decorrem principalmente dos custos de logística e das margens das distribuidoras e postos.

Outro componente obrigatório é o etanol anidro, misturado à gasolina A (pura) para formar a gasolina C. Desde agosto de 2025, o percentual obrigatório dessa mistura passou de 27,5% para 30%, formando a chamada gasolina E30, vendida nos postos. O preço do etanol também varia conforme a safra da cana-de-açúcar e influencia o custo final.

A etapa final: distribuição e revenda

As distribuidoras compram a gasolina das refinarias, adicionam o etanol e a transportam para os postos de todo o Brasil. Nessa etapa, são somados os custos de logística, armazenamento, mão de obra e a margem de lucro da empresa distribuidora.

Por fim, os postos de combustível adicionam seus próprios custos operacionais, como aluguel, salários e impostos, além da sua margem de lucro. Essa é a última camada que compõe o valor que o motorista encontra na bomba de abastecimento.

Como resultado de toda essa cadeia, o preço médio da gasolina no Brasil no início de 2026 gira em torno de R$ 6,30 por litro, valor que pode variar entre as cidades devido à logística e às margens de lucro locais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.