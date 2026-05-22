Da Petrobras à bomba: entenda o caminho que forma o preço da gasolina

Atualmente, o valor que você paga na bomba de combustível é resultado de uma soma complexa que vai muito além do preço do petróleo. A cada anúncio de reajuste, a atenção se volta para a Petrobras, mas o caminho do combustível até o seu carro envolve diversas etapas, cada uma com seu próprio custo. Entender essa cadeia é fundamental para saber por que a gasolina custa o que custa.

O processo começa nas refinarias da Petrobras, que definem o chamado "preço de realização". Esse valor inicial é influenciado diretamente pela cotação do barril de petróleo no mercado internacional e pela taxa de câmbio do dólar. Ou seja, quando o petróleo sobe lá fora ou o dólar se valoriza, a tendência é que o preço na refinaria também aumente.

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A composição do preço

Depois que a gasolina sai da refinaria, outros custos são adicionados até chegar ao consumidor final. A estrutura do valor na bomba pode ser dividida em quatro partes principais:

Preço da Petrobras: corresponde ao valor do combustível puro, sem impostos, vendido pela estatal às distribuidoras. Geralmente, representa cerca de um terço do preço final.

Impostos: esta é uma das maiores fatias do valor. Inclui tributos federais (CIDE, PIS/Pasep e Cofins) e o principal imposto estadual, o ICMS, que possui alíquotas diferentes em cada estado do país.

Custo do Etanol Anidro: por lei, a gasolina comum vendida no Brasil deve conter 30% de etanol anidro. O custo desse biocombustível, que tem sua própria dinâmica de preços, é incorporado ao valor final. O governo estuda elevar esse percentual para 32% ainda em 2026, o que pode alterar novamente essa composição.

Distribuição e Revenda: aqui entram os custos e as margens de lucro das distribuidoras (que transportam o combustível) e dos postos de revenda. Essa etapa inclui despesas com logística, mão de obra e o lucro do empresário.

Por que o preço varia tanto?

A variação constante nos postos ocorre porque qualquer mudança em um desses componentes afeta o resultado final. Uma alteração na política de preços da Petrobras, um ajuste na alíquota do ICMS pelo governo estadual ou até mesmo a variação no preço do etanol impactam diretamente o consumidor.

Além disso, a margem de lucro dos postos não é tabelada, o que explica a diferença de preços entre estabelecimentos de uma mesma cidade. A concorrência local, a localização do posto e a estratégia comercial de cada revendedor também são fatores decisivos para o valor que você encontra na bomba.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.