Como é formado o preço da gasolina? Veja o passo a passo completo

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Já se perguntou por que o preço da gasolina muda tanto e, muitas vezes, de um dia para o outro? A resposta está em uma complexa soma de fatores que começa muito antes de o combustível chegar ao seu carro. O valor que da bomba é o resultado de um cálculo que envolve o mercado internacional de petróleo, a cotação do dólar, impostos federais e estaduais, além dos custos de distribuição e revenda.

A maior fatia do valor é definida pela Petrobras, que estabelece o preço de venda da gasolina em suas refinarias. Desde maio de 2023, a empresa abandonou a antiga política de paridade de importação (PPI), que atrelava os preços diretamente ao mercado internacional. A estratégia comercial atual busca um equilíbrio, considerando tanto as cotações internacionais, como o barril de petróleo tipo Brent e o dólar, quanto os custos de produção e logística nacionais.

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Com a nova política, a Petrobras busca evitar o repasse imediato das volatilidades do mercado externo para os preços internos. Embora a cotação do dólar e do petróleo no exterior ainda influenciem o valor, essa relação não é mais automática, o que amortece as variações mais bruscas. Contudo, o preço que sai da refinaria é apenas o ponto de partida da composição do valor final.

Quais são os outros componentes do preço?

Depois que a Petrobras define sua parte, outros custos são adicionados em cascata até formar o preço final na bomba de combustível. Entenda cada uma das etapas seguintes:

Cide e PIS/Cofins

São tributos federais que incidem sobre a gasolina. Suas alíquotas podem ser alteradas pelo governo federal como ferramenta para regular o preço final ao consumidor, seja para aumentar a arrecadação ou para tentar conter a inflação.

ICMS

Este é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um tributo estadual e a principal razão pela qual o preço da gasolina varia tanto entre os estados brasileiros. Cada estado define sua própria alíquota, que é aplicada sobre o preço do combustível.

Custo do etanol anidro

A gasolina vendida no Brasil não é pura. Por lei, ela recebe uma mistura obrigatória de etanol anidro, cujo percentual é definido pela legislação vigente. O preço do etanol, que varia conforme a safra da cana-de-açúcar, também impacta diretamente o valor final.

Distribuição e revenda

Por último, entram os custos e as margens de lucro das distribuidoras e dos postos de revenda. Essa parcela inclui despesas com transporte, armazenamento, logística, mão de obra e, claro, o lucro de cada empresa envolvida na cadeia até que o combustível chegue à bomba.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.