5 benefícios fiscais que você pode usar para pagar menos impostos

Muitos brasileiros desconhecem, mas a legislação tributária permite uma série de deduções legais que podem diminuir o valor a pagar de Imposto de Renda ou aumentar a restituição. Entender quais benefícios fiscais podem ser utilizados facilita a organização das finanças e evita o pagamento de mais imposto do que o necessário à Receita Federal.

Essas deduções funcionam abatendo valores específicos da sua base de cálculo, que é a renda sobre a qual o imposto é aplicado. Ao reduzir essa base, o valor final do tributo também diminui. Para aproveitar essas vantagens, é preciso guardar todos os comprovantes e optar pelo modelo completo da declaração.

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O que são benefícios fiscais?

Benefícios fiscais são incentivos previstos em lei que permitem ao contribuinte reduzir o valor do imposto devido. Eles abrangem despesas consideradas essenciais, como saúde e educação, além de investimentos em previdência, funcionando como um mecanismo de justiça fiscal para aliviar a carga tributária.

Quais os principais benefícios fiscais para pessoa física?

A Receita Federal estabelece anualmente os critérios e limites para as deduções. Conhecer as principais categorias ajuda no planejamento financeiro ao longo do ano. Para o Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025), os principais benefícios que você pode aproveitar são:

Despesas com saúde: gastos com consultas médicas, exames, internações, planos de saúde, psicólogos e dentistas podem ser deduzidos integralmente, sem limite de valor. A regra vale tanto para as despesas do titular quanto dos seus dependentes, desde que todos os pagamentos sejam comprovados com notas fiscais ou recibos. Gastos com educação: despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes também podem ser abatidas. A dedução inclui mensalidades de educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação. Cursos de idiomas ou atividades extracurriculares não entram na lista. O limite anual de dedução é de R$ 3.561,50 por pessoa. Contribuições para previdência privada (PGBL): quem investe em um Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) pode deduzir as contribuições da base de cálculo do Imposto de Renda. O benefício é limitado a 12% da renda bruta anual tributável. Essa é uma estratégia eficiente para quem planeja a aposentadoria e quer reduzir o imposto no presente. Pensão alimentícia: o valor pago como pensão alimentícia é 100% dedutível, mas apenas quando definido por uma decisão judicial ou acordo extrajudicial homologado. O contribuinte que paga a pensão não pode, ao mesmo tempo, declarar a mesma pessoa como dependente. Dedução com dependentes: a legislação permite deduzir R$ 2.275,08 por cada dependente legalmente incluído na declaração. Podem ser classificados como dependentes os filhos de até 21 anos (ou 24, se estiverem cursando ensino superior), cônjuges e pais que não possuam renda própria superior ao limite de isenção.

Como declarar essas despesas para pagar menos imposto?

Para usufruir dos benefícios, o contribuinte deve reunir todos os documentos que comprovem os gastos, como recibos, notas fiscais e informes de rendimentos. Na hora de preencher a declaração, é preciso escolher o modelo completo da declaração (em vez do modelo simplificado), onde as despesas devem ser informadas na ficha "Pagamentos Efetuados", com os dados de quem recebeu o pagamento, como CNPJ ou CPF.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria