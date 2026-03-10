Como reduzir o valor do seu Imposto de Renda em 2026?
Despesas médicas, educação, previdência privada; conheça todas as deduções permitidas e planeje-se para restituir mais ou pagar menos ao Fisco este ano
As despesas dedutíveis permitidas pela Receita Federal reduzem a base de cálculo sobre a qual o tributo é aplicado. Diante disso, planejar a declaração do Imposto de Renda de 2026 com antecedência, é uma maneira de pagar menos imposto ou aumentar a restituição de forma totalmente legal.
Essas despesas, conhecidas como deduções, funcionam como um desconto sobre o total de rendimentos tributáveis. Na prática, quanto mais deduções legais você apresentar, menor será o valor final de sua renda considerada para o cálculo do imposto.
Principais despesas que podem ser deduzidas
A legislação permite a dedução de diversas categorias de despesas, cada uma com suas próprias regras e limites citados à seguir. É importante ressaltar que as regras oficiais para a declaração do Imposto de Renda 2026, serão divulgadas na próxima segunda-feira (16/3), com detalhes e o cronograma completo, e os valores deste ano podem ser alterados.
Despesas com saúde: gastos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, exames laboratoriais e planos de saúde podem ser deduzidos integralmente, sem limite de valor para esta categoria, o que a torna uma das mais importantes para reduzir o imposto. É fundamental guardar todos os recibos e notas fiscais.
Despesas com educação: mensalidades de educação infantil (creches e pré-escolas), ensino fundamental, médio, superior e técnico podem ser abatidas. O limite é de R$ 3.561,50 por pessoa ao ano.
Dependentes: um valor de R$ 2.275,08 é deduzido por cada dependente legalmente incluído na declaração, como filhos e cônjuges. Para que a dedução seja válida, os rendimentos do dependente, se houver, também precisam ser declarados.
Previdência Privada (PGBL): aportes em planos do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) podem ser abatidos até o limite de 12% da sua renda bruta anual tributável. No ano de 2026, para que a dedução seja válida, os aportes deveriam ser feitos até 31 de dezembro de 2025.
Planos VGBL não são dedutíveis na declaração anual.
Pensão alimentícia: quem recebe a pensão deve declará-la como rendimento tributável, já que o valor integral pago pode ser deduzido, caso a obrigação seja definida em decisão judicial ou acordo homologado na Justiça.
Declaração completa ou simplificada?
O contribuinte pode escolher entre dois modelos de declaração. A declaração completa é indicada para quem possui muitas despesas dedutíveis, como as listadas acima, enquanto a declaração simplificada aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a um teto, que pode ser atualizado em 2026. Vale a pena simular os dois cenários no programa da Receita Federal para descobrir qual é mais benéfico para você.
Como se organizar para aproveitar as deduções
Guardar todos os comprovantes de despesas ao longo do ano é essencial. Crie uma pasta física ou digital para arquivar notas fiscais, recibos e informes de rendimentos de planos de saúde e previdência para manter essa organização mensalmente e garantir que nenhuma dedução legal seja esquecida, otimizando o resultado final do seu Imposto de Renda.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.