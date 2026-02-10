Imposto de Renda 2026: Guia de deduções para o ano-base 2025

Com a aproximação do período de declaração do Imposto de Renda 2026, referente aos rendimentos e despesas do ano-calendário 2025, organizar os comprovantes de despesas é o primeiro passo para reduzir o valor do imposto a pagar ou garantir uma restituição maior. A Receita Federal permite abater uma série de gastos do cálculo final, desde que devidamente comprovados.

Conhecer quais despesas são aceitas evita que o contribuinte caia na malha fina por erros ou omissões. É importante guardar todos os recibos e notas fiscais que contenham o CPF ou CNPJ do prestador do serviço, além dos dados de quem recebeu o pagamento. É importante guardar todos os comprovantes por pelo menos 5 anos após a entrega da declaração.

Para ajudar nessa tarefa, confira a lista completa do que pode ser deduzido no seu Imposto de Renda.

Gastos com saúde

As despesas médicas são uma das principais deduções e não possuem limite de valor. Você pode abater todos os gastos feitos para você ou seus dependentes. A lista inclui:

consultas médicas de qualquer especialidade;

planos de saúde;

exames laboratoriais e radiológicos;

despesas hospitalares e com internação;

tratamentos odontológicos (exceto clareamento dental);

sessões de fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia;

próteses e aparelhos ortopédicos.

É importante destacar que remédios comprados em farmácias, mesmo com receita, não podem ser deduzidos, a menos que façam parte da conta de uma internação hospitalar.

Despesas com educação

Diferente da saúde, os gastos com instrução têm um teto anual de R$ 3.561,50 por pessoa (valor referente ao ano-calendário 2025, declaração de 2026). As despesas válidas são:

mensalidades de creches e escolas de ensino infantil, fundamental e médio;

custos com ensino superior, incluindo graduação e pós-graduação;

cursos de ensino técnico e profissionalizante.

Cursos de idiomas, pré-vestibulares, aulas de música ou esportes, assim como a compra de material escolar e uniformes, não entram na lista de deduções permitidas.

Dependentes e pensão alimentícia

Cada dependente incluído na declaração garante um abatimento de R$ 2.275,08 (valor anual referente ao ano-calendário 2025). Podem ser dependentes: filhos, enteados, cônjuge, companheiro com quem se tenha filho ou viva há mais de cinco anos, e pais ou avós que não tenham rendimentos superiores ao limite de isenção.

O pagamento de pensão alimentícia também pode ser deduzido integralmente, mas apenas se a obrigação tiver sido definida em uma decisão judicial ou acordo extrajudicial homologado.

Outras deduções importantes

Existem ainda outras despesas que podem diminuir a base de cálculo do seu imposto. Contribuições para planos de previdência privada do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) podem ser abatidas até o limite de 12% da sua renda bruta anual. Doações feitas a fundos e projetos incentivados pelo governo também são dedutíveis, respeitando os limites específicos de cada categoria.

Vale lembrar que o contribuinte pode optar pelo desconto simplificado, que oferece um abatimento padrão de R$ 17.640,00 (20% da renda tributável), substituindo todas as deduções legais. A escolha entre declaração completa ou simplificada deve considerar o total de despesas dedutíveis.

