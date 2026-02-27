Assine
Como declarar gastos com saúde no Imposto de Renda 2026

Despesas médicas, planos de saúde e tratamentos psicológicos podem ser deduzidos; aprenda o passo a passo para informar os valores corretamente

27/02/2026 16:47

Como declarar gastos com saúde no Imposto de Renda 2026
Com a aproximação do prazo, a organização de documentos para a declaração do Imposto de Renda é crucial para conseguir deduções. crédito: Rawpixel via Freepik

Com a aproximação do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, muitos contribuintes já começam a organizar os documentos necessários. Embora as regras oficiais sejam divulgadas pela Receita Federal apenas no início de março, informar corretamente os gastos com saúde é uma das principais estratégias para aumentar a restituição ou reduzir o imposto a pagar, já que essas despesas não possuem limite para dedução.

A Receita Federal permite que uma ampla variedade de custos seja abatida da base de cálculo do imposto. O uso da declaração pré-preenchida pode facilitar a importação desses dados, mas a conferência de cada lançamento é indispensável para evitar erros que possam levar à malha fina. Somente despesas próprias e de dependentes incluídos na declaração são válidas.

Quais despesas com saúde podem ser deduzidas?

A lista de gastos aceitos pela Receita Federal é extensa e abrange tanto tratamentos de rotina quanto procedimentos mais complexos. O contribuinte pode deduzir os seguintes custos:

  • consultas com médicos de qualquer especialidade, como cardiologistas e dermatologistas;

  • tratamentos com dentistas, incluindo aparelhos ortodônticos, mas excluindo clareamento dental;

  • sessões com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais;

  • exames laboratoriais e radiológicos, como testes de sangue e ressonâncias magnéticas;

  • despesas com internações em hospitais e clínicas;

  • planos de saúde, tanto individuais quanto familiares;

  • cirurgias plásticas, desde que tenham finalidade reparadora ou de saúde;

  • compra de próteses ortopédicas e dentárias;

  • aquisição de cadeiras de rodas e outros aparelhos ortopédicos.

O que não entra na declaração?

Alguns gastos, mesmo que relacionados à saúde, não podem ser deduzidos. Remédios comprados em farmácias, por exemplo, não são dedutíveis, a não ser que estejam incluídos na conta de um hospital. Da mesma forma, despesas com óculos, lentes de contato e vacinas não são aceitas. Procedimentos estéticos, como aplicação de botox, também ficam de fora.

Passo a passo para declarar os gastos

Para informar os valores, o contribuinte deve acessar o programa ou aplicativo da Receita Federal e ir até a ficha “Pagamentos Efetuados”. Em seguida, basta clicar em “Novo” e selecionar o código correspondente ao serviço. O código 21, por exemplo, é para hospitais, clínicas e laboratórios, enquanto o código 10 se refere a médicos no Brasil.

Após escolher o código, é preciso informar o CNPJ ou CPF do profissional ou da empresa, o nome e o valor total pago durante o ano. Também é necessário indicar se a despesa foi do titular, de um dependente ou de um alimentando. Lembre-se que, para serem válidos, os comprovantes devem conter o CPF ou CNPJ do prestador. Guarde todos os documentos, como notas fiscais e recibos, por um período de cinco anos, pois a Receita Federal pode solicitá-los para verificação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

