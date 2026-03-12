Guia do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025): o que pode ser deduzido para pagar menos

O período para a declaração do Imposto de Renda de 2026 (ano-base 2025) tem início previsto para 16 de março e término em 29 de maio de 2026. Com a data se aproximando, muitos contribuintes já começam a organizar os documentos para aproveitar as deduções permitidas pela Receita Federal. Conhecer os gastos que podem ser abatidos é fundamental para preencher o formulário corretamente, pagar menos imposto ou garantir uma restituição maior. Vale lembrar que quem entrega a declaração nas primeiras semanas tem prioridade no recebimento da restituição.

Atenção: É fundamental entender que a declaração entregue em 2026 se refere aos seus rendimentos e despesas do ano de 2025. Portanto, a nova faixa de isenção, que isenta quem ganha até R$ 5 mil mensais a partir de 2026, não se aplica a esta declaração. Essa mudança só terá efeito no Imposto de Renda de 2027.

As deduções são valores que a Receita Federal permite subtrair da base de cálculo do imposto. Na prática, elas reduzem o montante sobre o qual a alíquota do IR é aplicada. Os principais grupos de despesas que podem ser declarados incluem gastos com saúde, educação e dependentes.

Principais deduções permitidas pela Receita Federal

Para facilitar o planejamento, é importante separar os comprovantes ao longo do ano. Veja abaixo a lista completa do que pode ser deduzido na declaração do Imposto de Renda de 2026, com base nas regras atuais.

Gastos com saúde

Não há limite de valor para deduzir despesas médicas, sendo uma das deduções mais vantajosas. Podem ser incluídos pagamentos para:

Consultas médicas de qualquer especialidade.

Exames laboratoriais e radiológicos.

Despesas hospitalares e com cirurgias.

Tratamentos odontológicos (exceto clareamento dental).

Sessões de fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia.

Planos de saúde no Brasil.

Gastos com medicamentos comprados em farmácias, mesmo com receita, não podem ser deduzidos, exceto quando os medicamentos constarem na conta hospitalar durante internação.

Despesas com educação

Os gastos com instrução possuem um limite de dedução anual por pessoa. O limite anual por pessoa tem sido de R$ 3.561,50 nos últimos anos, valor que pode ser atualizado pela Receita Federal para 2026. São permitidas despesas com:

Educação infantil (creches e pré-escolas).

Ensino fundamental e médio.

Educação superior (graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização).

Ensino técnico e tecnológico.

Cursos de idiomas, preparatórios para vestibulares, aulas de música ou esportes e a compra de material escolar não são dedutíveis.

Dependentes

Cada dependente incluído na declaração garante um abatimento fixo na base de cálculo. O valor da dedução por dependente tem sido de R$ 2.275,08 nos últimos anos, podendo ser atualizado pela Receita Federal para o ano-base 2025. Podem ser considerados dependentes filhos e enteados de até 21 anos, ou até 24 anos se estiverem cursando ensino superior ou técnico. Cônjuges, companheiros com quem se tenha filho ou viva há mais de cinco anos, e pais ou avós que não tenham recebido rendimentos superiores ao limite de isenção também se enquadram.

Outras despesas que podem ser abatidas

Além das categorias mais comuns, outros gastos também podem reduzir o imposto a pagar. As contribuições para a Previdência Social (INSS) são totalmente dedutíveis. Quem possui um plano de previdência privada do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) pode abater as contribuições até o limite de 12% da sua renda bruta anual.

Valores pagos a título de pensão alimentícia, quando definidos por decisão judicial ou acordo homologado na Justiça, também podem ser deduzidos integralmente. Por fim, doações para fundos de incentivo ligados a projetos sociais, culturais ou esportivos aprovados pelo governo podem ser abatidas, respeitando o limite de 6% do imposto devido.

