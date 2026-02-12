7 despesas que você nem imagina mas pode deduzir no Imposto de Renda

A declaração do Imposto de Renda 2026 vai além dos gastos conhecidos com saúde e educação. Muitos contribuintes deixam de economizar por desconhecerem despesas menos óbvias que podem ser deduzidas, aumentando a restituição ou diminuindo o imposto a pagar na hora do acerto de contas com a Receita Federal.

Conhecer essas possibilidades faz a diferença no resultado final. A legislação permite o abatimento de diversos custos que costumam passar despercebidos pela maioria das pessoas.

Gastos que podem reduzir seu imposto

1. Previdência Privada (PGBL)

As contribuições feitas a planos do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) podem ser abatidas da base de cálculo do imposto, sendo essa uma vantagem para quem faz a declaração no modelo completo. A dedução é limitada a 12% dos rendimentos tributáveis do contribuinte ao longo do ano.

2. Sessões de Fisioterapia

Assim como outras despesas médicas, os pagamentos a fisioterapeutas são integralmente dedutíveis. O importante é que o serviço seja comprovado por meio de recibos ou notas fiscais emitidas pelo profissional ou pela clínica responsável.

3. Tratamentos psicológicos e psiquiátricos

Consultas com psicólogos e psiquiatras entram na categoria de despesas com saúde, sem limite de valor para a dedução. A comprovação dos gastos é fundamental para garantir o benefício e evitar problemas com a malha fina.

4. Pensão Alimentícia

O valor pago como pensão alimentícia pode ser deduzido integralmente pelo alimentante, mas há uma condição clara: a obrigação do pagamento deve ter sido definida em uma decisão judicial ou por meio de uma escritura pública.

5. Educação no exterior

Despesas com instrução formal em instituições de ensino fora do Brasil, como mensalidades de escolas e faculdades, também podem ser abatidas. As regras e os limites anuais de valor são os mesmos aplicados para os gastos com educação no país, com teto de R$ 3.561,50 por pessoa.

6. Aparelhos ortopédicos e próteses

A compra de aparelhos ortopédicos, pernas e braços mecânicos, cadeiras de rodas e próteses dentárias é dedutível, tanto para o contribuinte quanto para seus dependentes. Para validar a despesa, é preciso ter a receita médica que prescreve o uso do item e a nota fiscal da compra.

7. Tratamentos Odontológicos

Despesas com dentistas, incluindo aparelhos ortodônticos, próteses e procedimentos como tratamento de canal, são consideradas despesas médicas e podem ser deduzidas integralmente. É crucial guardar os recibos emitidos pelo profissional que especifiquem o tratamento realizado.

É fundamental reforçar que todas as despesas declaradas precisam ser comprovadas. Portanto, guarde todos os recibos, notas fiscais e laudos por, no mínimo, cinco anos, pois a Receita Federal pode solicitar a comprovação nesse período.

