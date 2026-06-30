Restituição do IR não caiu na conta? Veja os 5 motivos mais comuns

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A Receita Federal realiza nesta terça-feira, 30 de junho, o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Os créditos bancários são feitos ao longo do dia, então, caso você ainda não tenha encontrado o valor na sua conta, a orientação é aguardar. No entanto, se o dia terminar e o depósito não for realizado, o motivo mais provável é que sua declaração tenha caído na malha fina.

Isso acontece quando o sistema da Receita encontra alguma inconsistência ou erro nos dados informados. A boa notícia é que, na maioria das vezes, o problema pode ser resolvido de forma simples e online. Para saber o que aconteceu, o primeiro passo é acessar o portal e-CAC, no site oficial da Receita Federal, e consultar o extrato da sua declaração.

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Principais motivos para a restituição não ter sido paga

Geralmente, a retenção na malha fina ocorre por erros de preenchimento que podem ser corrigidos. Confira os cinco problemas mais comuns que podem ter travado o seu pagamento.

1. Dados bancários incorretos: é um dos erros mais frequentes. Um dígito errado no número da agência ou da conta corrente impede que a transferência do dinheiro seja concluída. O mesmo vale se a conta informada foi encerrada ou não pertence ao titular da declaração.

2. Rendimentos incompatíveis: acontece quando os valores que você declarou, como salários ou aposentadorias, não batem com os dados informados pelas suas fontes pagadoras, como empresas e o INSS. O sistema cruza as informações e aponta a divergência.

3. Omissão de fontes de renda: esquecer de declarar o aluguel de um imóvel, um trabalho como freelancer ou os rendimentos de um segundo emprego é um erro comum. Toda fonte de renda tributável precisa ser informada para evitar problemas com o Fisco.

4. Deduções informadas erradas: despesas médicas, gastos com educação ou valores de pensão alimentícia que não possuem comprovação ou foram lançados com valores incorretos são um grande alvo da malha fina. É fundamental guardar todos os recibos para comprovar os gastos.

5. Informações de dependentes: incluir um dependente que também consta na declaração de outra pessoa ou que possui renda própria acima do limite legal gera uma pendência automática. É preciso atenção redobrada ao preencher os dados dos dependentes.

Como regularizar a situação?

Ao identificar o erro no extrato da declaração disponível no portal e-CAC, o contribuinte deve fazer uma declaração retificadora. Basta corrigir a informação que causou a pendência e enviar o novo documento pelo mesmo programa usado para fazer a declaração original.

Após o envio da retificação e a análise da Receita, se tudo estiver correto, seu nome será incluído nos próximos lotes residuais de restituição. Esses pagamentos são liberados mensalmente, após o pagamento dos lotes prioritários.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.