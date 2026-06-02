Restituição do Imposto de Renda: não recebi no 1º lote, e agora?

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 foi pago na última sexta-feira, 29 de maio, beneficiando milhões de contribuintes. Se você tinha a expectativa de receber o valor, mas ele não caiu na sua conta, é fundamental verificar a situação da sua declaração para entender o que pode ter acontecido. A ausência do pagamento pode indicar pendências com a Receita Federal.

Este ano, o lote inicial contemplou contribuintes com prioridade legal, além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix. A boa notícia é que resolver a situação costuma ser um processo direto, que pode ser feito online.

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Como consultar a situação da sua declaração

O primeiro passo é acessar os canais oficiais da Receita Federal. Você pode fazer a consulta rápida pelo site oficial, na seção “Meu Imposto de Renda”, ou usar o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares. Será necessário informar seu CPF, data de nascimento e o ano da declaração (2026). Para sua segurança, utilize sempre os canais oficiais do governo (gov.br/receitafederal) para evitar golpes.

Ao consultar, você encontrará um dos seguintes status: “processada e em fila de restituição”, o que significa que está tudo certo e você receberá nos próximos lotes, ou “com pendências”, indicando que a declaração caiu na malha fina. A Receita Federal prevê mais lotes de pagamento ao longo do ano.

Motivos comuns para cair na malha fina

Cair na malha fina acontece quando a Receita Federal encontra inconsistências entre as informações declaradas por você e os dados que possui. Os erros mais frequentes são:

Omissão de rendimentos: esquecer de declarar salários de um segundo emprego, aluguéis recebidos ou rendimentos de dependentes.

Despesas médicas incorretas: informar valores de consultas ou exames que não batem com os dados declarados pelo profissional de saúde ou pela clínica.

Dependentes irregulares: incluir um dependente que também entregou a própria declaração ou não se enquadra mais nas regras.

Informações de imóveis: a Receita tem intensificado o cruzamento de dados sobre a compra e venda de imóveis para evitar fraudes. Qualquer inconsistência pode gerar pendências.

Como corrigir a declaração e receber a restituição

Se a sua declaração está com pendências, a solução é enviar uma declaração retificadora. Para isso, acesse o portal e-CAC com sua conta Gov.br. Lá, no serviço “Meu Imposto de Renda”, você consegue ver em detalhes qual foi a inconsistência apontada pela Receita.

Após identificar o erro, basta preencher e enviar uma nova declaração com as informações corretas. Quanto antes a correção for feita, maiores as chances de você entrar na fila dos próximos lotes de restituição, garantindo o recebimento do valor a que tem direito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.