Minha Restituição do Imposto de Renda não caiu; entenda

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (29/5) o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Se você não tem prioridade legal, como idade acima de 60 anos, deficiência, ser do magistério ou ter usado a pré-preenchida/Pix, certamente não receberá no primeiro lote, mesmo com a declaração correta. A boa notícia é que consultar o status e entender o que aconteceu é um processo simples.

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Passo a passo para verificar sua restituição

Para saber em que etapa está sua restituição, a Receita Federal oferece uma ferramenta de consulta on-line. O processo pode ser feito tanto pelo site oficial quanto pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para celulares.

Siga as etapas abaixo:

Acesse o site da Receita Federal e procure pela seção "Meu Imposto de Renda". Clique na opção "Consultar a Restituição". Informe seu CPF, sua data de nascimento e o ano. Após preencher os dados e o código de verificação, o sistema mostrará a situação da sua declaração.

Por que minha restituição não caiu?

Ao fazer a consulta, você pode encontrar diferentes status. Se sua declaração estiver "em fila de restituição", significa que ela foi processada, está correta e aguarda apenas a liberação nos próximos lotes. O pagamento segue uma ordem de prioridade, e talvez você não se enquadre nos critérios do primeiro lote.

Outros motivos comuns para o não recebimento incluem:

Malha fina: se a declaração apresentar o status "em processamento" ou "com pendências", é sinal de que caiu na malha fina por alguma inconsistência. Nesse caso, é preciso acessar o portal e-CAC para verificar o erro e enviar uma declaração retificadora.

Dados bancários incorretos: erros no número da agência ou da conta ou o uso de uma conta salário pode impedir o depósito. O valor fica disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano.

Ordem de prioridade: O primeiro lote de 2026 contempla contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave, professores e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix (chave CPF).

Ausência de prioridade legal: se você não se enquadra em nenhum dos grupos prioritários, sua restituição só será paga a partir do segundo lote, mesmo que tenha entregado a declaração no primeiro dia.

Caso sua situação esteja regular, basta aguardar as datas dos próximos lotes. Diferentemente de anos anteriores que tinham cinco lotes, em 2026 serão apenas quatro lotes de restituição, liberados mensalmente pela Receita Federal, com as seguintes datas:

Primeiro lote: 29 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 28 de agosto

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata