Restituição do Imposto de Renda: veja se você está no 2º lote recorde

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A Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2026. Com um valor total de R$ 16 bilhões, este é considerado o maior lote da história e beneficiará 9.585.797 contribuintes. O pagamento será realizado na próxima segunda-feira, dia 30 de junho.

A consulta está disponível desde as 9h da última terça-feira (23). Com o pagamento se aproximando, é importante que os contribuintes verifiquem sua situação para saber se estão incluídos neste lote recorde.

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Quem recebe neste lote?

Do valor total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 4,5 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade legal. A ordem de prioridade é a seguinte:

Idosos com mais de 80 anos;

Idosos entre 60 e 79 anos;

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além desses grupos, também serão contemplados neste lote os contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix, que são os próximos na fila de pagamento.

Como consultar a restituição?

Para saber se você está no segundo lote, a consulta pode ser feita de forma simples e rápida pelos canais oficiais da Receita Federal:

Acesse a página da Receita Federal na internet, clique em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". É necessário informar o CPF e a data de nascimento. Utilize o aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets (sistemas iOS e Android).

O que fazer se o valor não for creditado?

O valor da restituição é depositado na conta bancária informada na declaração do IR. Caso o crédito não seja realizado por algum motivo (por exemplo, conta desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Calendário dos próximos lotes

Após o pagamento do segundo lote, a Receita Federal seguirá o cronograma com mais três lotes regulares. Confira as datas:

3º lote: 31 de julho de 2026

4º lote: 31 de agosto de 2026 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.