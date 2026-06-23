Assine
overlay
Início Economia
SEU BOLSO

Imposto de Renda 2026: consulta ao 2º lote de restituição inicia hoje (23)

O lote é o maior da história em quantidade de contribuintes contemplados; valor pago será igual ao do primeiro lote de restituição deste ano

Publicidade
Carregando...
AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
23/06/2026 08:00 - atualizado em 23/06/2026 08:05

compartilhe

SIGA
×
Receita Federal notificou mais de 900 mil contribuintes: veja como regularizar
Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. crédito: Agência Brasil

A Receita Federal libera nesta terça-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O crédito bancário será realizado no dia 30 de junho. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A consulta pode ser feita a partir das 9h, pelo site da Receita Federal, na opção "Meu Imposto de Renda" e depois "Consultar minha restituição". 

Leia Mais

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. 

Com R$ 16 bilhões em créditos e 9.585.797 contribuintes contemplados, o lote é o maior da história em quantidade de contribuintes contemplados. O valor pago será igual ao do primeiro lote de restituição deste ano, registrado no dia 29 de maio deste ano. 

Do total, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Idosos acima de 80 anos: 155.060 restituições
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 1.106.923 restituições
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106.294 restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507.768 restituições

Outras 7.709.752 restituições serão destinadas a contribuintes sem prioridade legal, mas que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via PIX.

Tópicos relacionados:

economia imposto-de-renda irpf-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay