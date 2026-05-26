Imposto de Renda 2026: quando eu vou receber a restituição?
Com o prazo de entrega encerrando nesta sexta, veja como verificar sua situação e as datas dos quatro lotes de pagamento
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Com o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda se encerrando nesta sexta-feira (29/5), a atenção de milhões de contribuintes se volta para a restituição. O processo de consulta é simples e pode ser feito inteiramente on-line, permitindo que você saiba quando o dinheiro cairá na sua conta.
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A Receita Federal seguirá um cronograma de lotes mensais a partir do fim de maio. Verificar sua situação permite confirmar se a declaração foi processada corretamente e se você está na lista para receber os valores. Caso haja alguma pendência, a consulta também é o primeiro passo para resolvê-la.
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Como consultar a restituição do Imposto de Renda
O caminho mais rápido para verificar a situação da sua declaração é pelo site oficial da Receita Federal. A plataforma exige apenas informações básicas para apresentar o resultado. O acesso também pode ser feito pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para celulares Android e iOS.
Siga o passo a passo para fazer a consulta on-line:
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Acesse a página de consulta da Receita Federal.
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Informe seu CPF e a data de nascimento.
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Selecione o ano da declaração, neste caso, 2026.
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Digite os caracteres de verificação e clique em consultar.
Após a consulta, o sistema exibirá uma das seguintes mensagens sobre o status da sua declaração:
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Processada: significa que a declaração foi recebida e analisada, sem erros.
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Em fila de restituição: sua declaração foi processada e você tem direito à restituição, mas precisa aguardar a liberação nos próximos lotes.
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Com pendências: foram encontrados erros ou inconsistências. É necessário acessar o portal e-CAC para verificar e corrigir as informações.
Calendário de pagamento dos lotes
A Receita Federal organiza os pagamentos em quatro lotes, dando prioridade a grupos como idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou indicaram a chave Pix para recebimento.
As datas oficiais de pagamento para 2026 são:
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Primeiro lote: 29 de maio
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Segundo lote: 30 de junho
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Terceiro lote: 31 de julho
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Quarto lote: 28 de agosto
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata