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Imposto de Renda 2026: quando eu vou receber a restituição?

Com o prazo de entrega encerrando nesta sexta, veja como verificar sua situação e as datas dos quatro lotes de pagamento

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
26/05/2026 14:58

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Imposto de Renda 2026: quando eu vou receber a restituição?
O site da Receita Federal é a plataforma para contribuintes declararem o IRPF e consultarem informações sobre restituição crédito: Agência Brasil

Com o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda se encerrando nesta sexta-feira (29/5), a atenção de milhões de contribuintes se volta para a restituição. O processo de consulta é simples e pode ser feito inteiramente on-line, permitindo que você saiba quando o dinheiro cairá na sua conta.

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A Receita Federal seguirá um cronograma de lotes mensais a partir do fim de maio. Verificar sua situação permite confirmar se a declaração foi processada corretamente e se você está na lista para receber os valores. Caso haja alguma pendência, a consulta também é o primeiro passo para resolvê-la.

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Como consultar a restituição do Imposto de Renda

O caminho mais rápido para verificar a situação da sua declaração é pelo site oficial da Receita Federal. A plataforma exige apenas informações básicas para apresentar o resultado. O acesso também pode ser feito pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para celulares Android e iOS.

Siga o passo a passo para fazer a consulta on-line:

  • Acesse a página de consulta da Receita Federal.

  • Informe seu CPF e a data de nascimento.

  • Selecione o ano da declaração, neste caso, 2026.

  • Digite os caracteres de verificação e clique em consultar.

Após a consulta, o sistema exibirá uma das seguintes mensagens sobre o status da sua declaração:

  • Processada: significa que a declaração foi recebida e analisada, sem erros.

  • Em fila de restituição: sua declaração foi processada e você tem direito à restituição, mas precisa aguardar a liberação nos próximos lotes.

  • Com pendências: foram encontrados erros ou inconsistências. É necessário acessar o portal e-CAC para verificar e corrigir as informações.

Calendário de pagamento dos lotes

A Receita Federal organiza os pagamentos em quatro lotes, dando prioridade a grupos como idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou indicaram a chave Pix para recebimento.

As datas oficiais de pagamento para 2026 são:

  • Primeiro lote: 29 de maio

  • Segundo lote: 30 de junho

  • Terceiro lote: 31 de julho

  • Quarto lote: 28 de agosto

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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