Parques infantis deixam os buffets e conquistam outros espaços

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os parques infantis estão ganhando novos endereços no Brasil. Tradicionalmente associados a buffets e casas de festas, os brinquedos e espaços de entretenimento para crianças passaram a ocupar academias, restaurantes, salões de beleza, clínicas, condomínios e até supermercados, acompanhando uma mudança no comportamento das famílias e criando novas oportunidades de negócios.

A tendência foi um dos destaques da Celebra Show 2026, maior feira de celebrações da América Latina, realizada em São Paulo pela Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações (ABCasa). O movimento reflete uma transformação no mercado de entretenimento infantil: em vez de esperar a festa acontecer, os parques estão indo para onde as famílias já estão.

"Hoje, qualquer ambiente que receba famílias pode incorporar algum tipo de experiência lúdica. Isso não só atrai o público, como também aumenta o tempo de permanência e melhora a experiência dos pais", explica Hubert Krause, curador da área de parques da feira.

A lógica é simples. Enquanto as crianças brincam em um ambiente seguro, os adultos conseguem realizar outras atividades com mais tranquilidade, seja fazer compras, treinar na academia ou até mesmo um procedimento de beleza.

O entretenimento como serviço

Para Daniela Fioramonte, fundadora da Henri Trampolim, empresa que há duas décadas atua no setor, essa mudança já é realidade há alguns anos. "Os parques estão saindo dos espaços tradicionais e indo para outros segmentos. Hoje vemos brinquedos e áreas de entretenimento sendo instalados dentro de academias, restaurantes e diversos outros negócios", afirma.

A empresária cita o caso de uma rede de academias que começou a incorporar parques de trampolim em suas unidades como forma de atrair famílias e agregar valor ao serviço oferecido. A proposta atende a uma necessidade crescente dos consumidores. Com rotinas cada vez mais corridas, pais procuram locais capazes de reunir conveniência, lazer e segurança em um único ambiente.

"Enquanto a mãe ou o pai treinam, a criança está brincando, se exercitando e interagindo. É uma solução que beneficia todo mundo", diz Daniela.

Segundo especialistas, essa integração entre entretenimento e serviços deve continuar crescendo nos próximos anos.

Mercado impulsionado pela experiência

A expansão dos parques para novos ambientes acompanha uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor. Em vez de oferecer apenas um produto ou serviço, empresas de diferentes segmentos passaram a investir em experiências capazes de fidelizar clientes e aumentar o tempo de permanência nos estabelecimentos.

Nesse contexto, as áreas infantis deixaram de ser um diferencial para se tornar uma ferramenta estratégica de negócios. Dados do setor mostram que empresas especializadas em equipamentos para parques já registram uma parcela significativa de suas vendas fora do circuito tradicional de festas.

A Ladeia Park, por exemplo, informa que cerca de 40% de seus projetos atualmente são destinados a escolas, hospitais, condomínios, salões de beleza e outros espaços não relacionados a buffets infantis.

Para Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa, entidade responsável pela Celebra Show, o movimento demonstra como o entretenimento infantil está se adaptando às novas demandas do mercado.

"O que estamos vendo é uma expansão clara do entretenimento para além dos espaços tradicionais. Isso abre novas oportunidades de negócio e mostra como o setor está cada vez mais conectado ao comportamento das famílias", afirma.

Tecnologia e segurança ganham importância

Com a profissionalização do setor, cresce também a preocupação com normas técnicas, segurança e gestão dos espaços. Daniela explica que a operação de parques modernos exige investimentos em engenharia, materiais certificados e treinamento especializado.

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"Não se trata apenas de instalar equipamentos. Existe uma série de normas internacionais relacionadas à segurança, aos materiais utilizados e à operação desses espaços", afirma. Segundo ela, a demanda por ambientes seguros tem aumentado à medida que o público se torna mais exigente.