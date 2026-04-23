Incluir dependente no Imposto de Renda pode aumentar a restituição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Incluir dependentes na declaração do Imposto de Renda 2026 pode aumentar o valor da restituição ou diminuir o imposto a pagar. Cada dependente declarado garante dedução de R$ 2.275,08 no ano. O valor mensal é de R$ 189,59.

Neste ano, a Receita Federal alterou regras e passou a facilitar a inclusão deles no IR, com a recuperação automática de dados como rendimentos recebidos, pagamentos efetuados e bens ou direitos sem a necessidade de autorização ou procuração digital.

A novidade valerá para dependentes declarados há ao menos três anos. Para isso, é necessário que os dados de filiação estejam atualizados na base do CPF e as declarações desse período não estejam na malha fina.

Filhos podem ser dependentes no Imposto de Renda até 21 ou 24 anos, se estiverem estudando. Enteados, marido, mulher, companheira, companheiro e até mesmo pais, avós e bisavós que receberam até R$ 28.467,20 em 2025 também entam na lista, assim como irmãos que o contribuinte crie ou menores dos quais tenha a guarda, e pessoa considerada incapaz da qual seja tutor ou curador.

No ano em que completa 21 ou 24 anos, o contribuinte ainda poderá declará-lo como dependente e ter direito à dedução anual, além de incluir outros gastos, se for o caso.

Para estar no Imposto de Renda como dependente, o cidadão precisa depender financeiramente do titular da declaração e não pode se enquadrar em nenhuma das regras de entrega do IR, caso, é obrigado a enviar o documento à Receita à parte. É obrigatória ainda ter CPF.

Outra regra é que dependentes comuns não podem constar ao mesmo tempo nas declarações de ambos os pais. É preciso que estejam em apenas uma delas.

O prazo para declarar o Imposto de Renda vai até 29 de maio. Quem é obrigado a prestar contas e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. A declaração pode ser entregue baixando o Programa IRPF 2026, no site da Receita, ou pelo Meu Imposto de Renda, no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), pelo portal de serviços digitais do governo ou ainda pelo aplicativo da Receita no celular.

Declarar dependente também traz outra vantagem, que é poder deduzir outros gastos que teve com ele, como as despesas com saúde, educação e previdência privada, por exemplo. No caso da educação, há um limite de dedução anual, que na declaração de 2026 é de R$ 3.561,50 por pessoa.

A dedução de gastos com saúde não tem limite, mas o titular da declaração precisa ter muito cuidado para não cair na malha fina, pois despesas com médicos, planos de saúde, clínicas e outros estão entre os principais motivos de retenção pelo fisco.

Também é preciso informar os rendimentos recebidos por esses dependentes, sejam tributáveis ou não, e outros dados, como investimentos, contas bancárias e bens e direitos que ele possuir. Declarar dependente com renda pode não valer a pena, por isso, o contribuinte deve fazer as simulações dentro do programa da declaração para escolher a melhor opção.

Casais que fazem o Imposto de Renda em conjunto colocam um deles como dependente. Neste caso, além de observar se o contribuinte não está obrigado a declarar, é necessário também fazer cálculos, no próprio programa do IR, para não ter prejuízo ao declarar alguém que tenha renda.

Quem pode ser dependente no Imposto de Renda 2026?



Companheiro (a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de cinco anos, ou cônjuge;

Filho (a) ou enteado (a) até 21 anos de idade ou até 24 anos, que esteja estudando no ensino superior ou em escola técnica de segundo grau;

Filho (a) ou enteado (a) com deficiência, de qualquer idade, quando a remuneração não excede os limites de dedução permitidos por lei, segundo decisão do STF (Supremo Tribunal Federal);

Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a) até 21 anos de idade ou até 24 anos (se estiver estudando), desde que o contribuinte detenha a guarda judicial até os 21 anos;

Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a) com deficiência do qual o contribuinte tenha a guarda, em qualquer idade, quando a remuneração não excede os limites de dedução permitidos por lei, segundo decisão do STF;

Pais, avós e bisavós que, em 2025, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, de até R$ 28.467,20;

Menor de até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem tenha a guarda judicial;

Pessoa considerada incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador;

Nos casos dos filhos e enteados com limite de idade (21 e 24 anos), o dependente pode ser incluído na declaração do titular se atingiu a idade-limite em qualquer mês de 2025, mesmo que tenha feito aniversário depois.

Como incluir os dependentes no Imposto de Renda 2026?



A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda deve trazer os dados dos dependentes já preenchidos, segundo a Receita, para quem os informou nos últimos três anos e caso o CPF esteja regular. No entanto, a declaração pré-preenchida tem falhas neste ano.

O contribuinte também consegue transferir automaticamente os dados de seus dependentes caso vá declarar o IR pelo programa de computador e use a mesma máquina do ano passado. As informações estão na ficha "Dependentes".

Veja o que fazer:

Quem nunca incluiu o dependente e irá colocá-lo neste ano deve realizar os seguintes passos

Abra a ficha "Dependentes";

Depois, clique em "Novo";

Informe o tipo de dependente (grau de parentesco e se se enquadra nas regras da Receita), o número do CPF, a data de nascimento e a cor ou raça, embora essa informação não seja obrigatória;

Escreva nome, informe email e telefone celular, e diga se esse dependente mora ou não com o titular da declaração;

Depois, clique em "OK".

Se o dependente tiver renda, informe em rendimentos recebidos de PJ ou de PF/Exterior, se for o caso. Os gastos com saúde e educação vão em "Pagamentos Efetuados". Informações sobre contas bancárias ou outros bens, como automóvel ou imóveis, vão na ficha "Bens e Direitos".

Posso incluir um dependente que não estava na minha declaração no ano passado?

Sim. O contribuinte pode incluir ou excluir dependentes ano a ano, desde que a relação de dependência siga as regras da Receita. No caso de casais ou ex-casais, é necessário que o dependente esteja em apenas uma das declarações.

Outra situação que gera dúvidas é se o dependente que figurou nos descontos mensais de 2025 no salário recebido por um dos pais pode ir na declaração do outro em 2026. Segundo consultores, sim, não há nenhum impedimento, mas a diferença do IR não desconto mês a mês por conta da dedução com o dependente será cobrada pela Receita no ajuste anual, fazendo com que o contribuinte tenha restituição menor ou mais imposto a pagar.

Também é preciso observar que, caso deixe de informar o dependente em sua declaração, gastos que teve com ele, como com saúde e edução, não poderão ser deduzidos.

Vale a pena informar dependente com renda?

Declarar no IR um dependente que tenha recebido rendimento tributável pode não ser vantajoso. Isso porque a renda do dependente deverá ser informada e ela será somada ao total de rendimentos da declaração.

Isso ocorre com um dependente que tem aposentadoria, por exemplo, e essa renda não é isenta do imposto, assim como dependente que faça um estágio, seja jovem aprendiz ou tenha um emprego em meio período.

Mesmo que, mês a mês, ele não pague o IR por estar dentro da isenção concedida na tabela, seu rendimento será somado ao dos demais contribuintes na declaração no ajuste anual.

O contribuinte pode, no entanto, fazer as simulações dentro do programa da Receita, que mostra o valor da restituição a receber ou do imposto a pagar enquanto se inclui ou exclui deduções.

Como fazer a declaração do Imposto de Renda?

A declaração pode ser feita pelo PGD (Programa Gerador da Declaração), que é baixado no computador. Há também as opções de enviar a declaração pelo aplicativo ou site da Receita, ou online, pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal).

É possível usar a declaração pré-preenchida. Para ter direito a essa funcionalidade, é preciso informar CPF e a senha de acesso do portal Gov.br, com certificado prata ou ouro.

Qual o valor das deduções no IR?

Alguns gastos no ano garantem dedução no Imposto de Renda, isso faz com que o cidadão pague menos imposto ou tenha uma restituição maior.

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Dedução por dependente: R$ 2.275,08 (valor mensal de R$ 189,59);

Limite anual de despesa por com educação: R$ 3.561,50;

Limite anual do desconto simplificado (desconto-padrão): R$ 16.754,34;

Para despesas de saúde devidamente comprovadas não há limite de valores;

Cota extra de isenção para aposentados e pensionistas a partir de 65 anos: R$ 24.751,74 no ano (R$ 22.847,76 mais R$ 1.903,98 relativos ao 13º salário).

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2026?

Deve entregar a declaração neste ano o contribuinte que, em 2025: