Assine
overlay
Início Economia
MEI

Como emitir a guia DAS MEI 2025: veja o passo a passo para não errar

O prazo de pagamento do imposto mensal do MEI está chegando; confira um tutorial completo e atualizado para gerar seu boleto DAS sem complicações

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
21/11/2025 15:23 - atualizado em 21/11/2025 15:36

compartilhe

SIGA
x
Como emitir a guia DAS MEI 2025: veja o passo a passo para não errar
Manter contribuição em dia é fundamental para garantir o acesso a benefícios previdenciários crédito: Portal Gov.br

O prazo para o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para Microempreendedores Individuais (MEI) vence no dia 20 de cada mês. Manter essa contribuição em dia é fundamental para garantir o acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença, além de manter o CNPJ regularizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A emissão do boleto é um processo simples e pode ser feita totalmente online, tanto pelo computador quanto pelo celular. O procedimento é gratuito e realizado diretamente nos canais oficiais do governo federal, dispensando a necessidade de intermediários ou aplicativos de terceiros que podem gerar cobranças indevidas.

Passo a passo para emitir a guia DAS

A forma mais tradicional de gerar o boleto é por meio do Portal do Simples Nacional. O processo é rápido e leva apenas alguns minutos. Siga as etapas abaixo:

  1. Acesse o Portal do Simples Nacional e procure pela opção "Simei".

  2. Clique em "PGMEI – Programa Gerador de DAS para o MEI".

  3. Informe seu CNPJ e os caracteres de segurança solicitados.

  4. Na tela seguinte, escolha a opção "Emitir Guia de Pagamento (DAS)".

  5. Selecione o ano-calendário, no caso, 2025.

  6. Marque o mês para o qual deseja gerar a guia de pagamento e clique em "Apurar/Gerar DAS".

  7. O documento será gerado em formato PDF. Você pode salvá-lo ou imprimi-lo para pagar no banco, lotéricas ou pelo aplicativo bancário.

Como gerar o boleto pelo aplicativo

Para quem prefere a praticidade do celular, o governo oferece o aplicativo "App MEI", disponível para Android e iOS. O acesso é feito com sua conta Gov.br.

  1. Baixe o aplicativo oficial "App MEI" na loja de aplicativos do seu celular.

  2. Faça login utilizando suas credenciais da conta Gov.br.

  3. No menu principal, toque na opção "Emitir DAS".

  4. Selecione o mês desejado para o pagamento.

  5. O aplicativo exibirá as opções para visualizar o boleto em PDF, copiar o código de barras ou o código Pix para pagamento direto.

Leia Mais

E se o pagamento estiver atrasado?

Caso você tenha alguma guia em atraso, o procedimento para emissão é o mesmo. A diferença é que, ao selecionar um mês vencido, o próprio sistema fará o cálculo atualizado dos juros e da multa por atraso. O pagamento com o novo valor deve ser feito no mesmo dia da emissão para evitar novos encargos.

Quais os valores do DAS MEI em 2025?

O valor mensal do DAS é fixo e varia conforme a atividade exercida pelo microempreendedor. A quantia é reajustada anualmente com base no salário mínimo. Para 2025, os valores são:

  • Comércio e Indústria: R$ 76,90 (R$ 75,90 de INSS + R$ 1 de ICMS).

  • Serviços: R$ 80,90 (R$ 75,90 de INSS + R$ 5 de ISS).

  • Comércio e Serviços: R$ 81,90 (R$ 75,90 de INSS + R$ 1 de ICMS + R$ 5 de ISS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O valor da contribuição do INSS aumentou de R$ 70,60, em 2024, para R$ 75,90, em 2025, acompanhando o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

das governo mei

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay