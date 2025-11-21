Como emitir a guia DAS MEI 2025: veja o passo a passo para não errar

O prazo para o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para Microempreendedores Individuais (MEI) vence no dia 20 de cada mês. Manter essa contribuição em dia é fundamental para garantir o acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença, além de manter o CNPJ regularizado.

A emissão do boleto é um processo simples e pode ser feita totalmente online, tanto pelo computador quanto pelo celular. O procedimento é gratuito e realizado diretamente nos canais oficiais do governo federal, dispensando a necessidade de intermediários ou aplicativos de terceiros que podem gerar cobranças indevidas.

Passo a passo para emitir a guia DAS

A forma mais tradicional de gerar o boleto é por meio do Portal do Simples Nacional. O processo é rápido e leva apenas alguns minutos. Siga as etapas abaixo:

Acesse o Portal do Simples Nacional e procure pela opção "Simei". Clique em "PGMEI – Programa Gerador de DAS para o MEI". Informe seu CNPJ e os caracteres de segurança solicitados. Na tela seguinte, escolha a opção "Emitir Guia de Pagamento (DAS)". Selecione o ano-calendário, no caso, 2025. Marque o mês para o qual deseja gerar a guia de pagamento e clique em "Apurar/Gerar DAS". O documento será gerado em formato PDF. Você pode salvá-lo ou imprimi-lo para pagar no banco, lotéricas ou pelo aplicativo bancário.

Como gerar o boleto pelo aplicativo

Para quem prefere a praticidade do celular, o governo oferece o aplicativo "App MEI", disponível para Android e iOS. O acesso é feito com sua conta Gov.br.

Baixe o aplicativo oficial "App MEI" na loja de aplicativos do seu celular. Faça login utilizando suas credenciais da conta Gov.br. No menu principal, toque na opção "Emitir DAS". Selecione o mês desejado para o pagamento. O aplicativo exibirá as opções para visualizar o boleto em PDF, copiar o código de barras ou o código Pix para pagamento direto.

E se o pagamento estiver atrasado?

Caso você tenha alguma guia em atraso, o procedimento para emissão é o mesmo. A diferença é que, ao selecionar um mês vencido, o próprio sistema fará o cálculo atualizado dos juros e da multa por atraso. O pagamento com o novo valor deve ser feito no mesmo dia da emissão para evitar novos encargos.

Quais os valores do DAS MEI em 2025?

O valor mensal do DAS é fixo e varia conforme a atividade exercida pelo microempreendedor. A quantia é reajustada anualmente com base no salário mínimo. Para 2025, os valores são:

Comércio e Indústria: R$ 76,90 (R$ 75,90 de INSS + R$ 1 de ICMS).

Serviços: R$ 80,90 (R$ 75,90 de INSS + R$ 5 de ISS).

Comércio e Serviços: R$ 81,90 (R$ 75,90 de INSS + R$ 1 de ICMS + R$ 5 de ISS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O valor da contribuição do INSS aumentou de R$ 70,60, em 2024, para R$ 75,90, em 2025, acompanhando o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata