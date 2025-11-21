Não paguei o DAS do MEI, e agora? Saiba como regularizar a situação

Deixar passar o vencimento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é uma situação comum para muitos Microempreendedores Individuais (MEI). O pagamento da taxa é obrigatório mesmo que a empresa não tenha faturamento no mês, e o atraso pode gerar um efeito negativo financeiro e burocrático.

O DAS-MEI deve ser pago, todos os meses, no dia 20 e garante direitos como o auxílio-doença ou, no caso das mulheres, o auxílio maternidade, por exemplo. Além disso, existem outros benefícios tal qual o acesso a linhas de créditos em condições especiais.

A boa notícia é que regularizar os débitos é um processo simples e pode ser feito online, evitando dores de cabeça como multas, juros e até o cancelamento do CNPJ.

Quais as consequências de não pagar o DAS?

O atraso no pagamento da guia mensal do MEI acarreta em diversas penalidades que se acumulam com o tempo. Entender o que pode acontecer é o primeiro passo para evitar problemas maiores. As principais consequências são:

Multa e juros: o DAS pago fora do prazo gera multa e juros calculados com base na taxa Selic. É importante não confundir essa penalidade com a multa por atraso na entrega da Declaração Anual (DASN-SIMEI), que tem valor mínimo de R$ 50.

Perda de benefícios previdenciários: o MEI que não paga o DAS perde a qualidade de segurado do INSS. Isso impede o acesso a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria.

Inscrição na Dívida Ativa: débitos acumulados por mais de um ano podem ser enviados para a Dívida Ativa da União.

Cancelamento do CNPJ: a inadimplência prolongada, geralmente por 24 meses consecutivos, somada à não entrega da Declaração Anual (DASN-SIMEI) por dois anos, pode levar ao cancelamento definitivo do CNPJ.

Como regularizar o DAS em atraso

Quitar as guias pendentes é mais fácil do que parece. O próprio sistema do governo federal permite a emissão dos boletos com os valores de multa e juros já atualizados. Para isso, basta seguir estes passos:

Acesse o Portal do Empreendedor ou o site do Simples Nacional e procure pela opção de pagamento da contribuição mensal. Ao informar seu CNPJ, o sistema exibirá todos os meses em aberto. Você pode selecionar quais deseja quitar e gerar o novo boleto, que terá uma nova data de vencimento.

Se a dívida acumulada for muito alta, é possível solicitar um parcelamento. A negociação está disponível para débitos já vencidos e pode ser feita diretamente nos portais do Simples Nacional ou da Receita Federal. O acordo permite dividir o valor total em parcelas mensais, mas exige o pagamento em dia tanto da parcela do acordo quanto do DAS do mês corrente para que não seja cancelado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.