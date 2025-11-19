Assine
overlay
Início Economia

As surpresas no julgamento do TCU sobre megaterminal do Porto de Santos

Pedido de vista de Augusto Nardes interrompeu análise sobre licitação do Tecon Santos 10 após quatro ministros indicarem apoio a modelo em duas fases

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
19/11/2025 12:05

compartilhe

SIGA
x
As surpresas no julgamento do TCU sobre megaterminal do Porto de Santos
As surpresas no julgamento do TCU sobre megaterminal do Porto de Santos crédito: Platobr Economia

O julgamento do TCU sobre o modelo de licitação do Tecon Santos 10, megaterminal no Porto de Santos, trouxe duas surpresas ao setor portuário nessa terça-feira, 18. Como tem mostrado a coluna, discute-se se companhias que já operam no porto poderão participar do leilão desde a primeira fase ou se elas só poderiam entrar na disputa em uma segunda fase — caso não haja vencedores na primeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A primeira surpresa foi sobre o pedido de vista no julgamento — que já era esperado, mas não de quem veio. Nos bastidores, a aposta era de que Bruno Dantas travaria o processo no TCU. Em vez disso, quem segurou o caso foi Augusto Nardes, empurrando o desfecho para 8 de dezembro e tornando praticamente improvável qualquer leilão ainda em 2025.

A segunda surpresa veio no voto do relator, Antonio Anastasia. O setor imaginava que ele defenderia a participação irrestrita dos operadores já instalados no porto. Anastasia, no entanto, colocou uma condição que desagradou a essas empresas: para que possam disputar desde a primeira fase do leilão, elas teriam que se desfazer de áreas que controlam no cais antes da assinatura do contrato.

O placar parcial do julgamento indica quatro ministros favoráveis ao modelo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), ou seja, com restrições à participação das empresas que já operam em Santos. Votaram nesse sentido Bruno Dantas e Walton Alencar Rodrigues, enquanto Jorge Oliveira e Augusto Nardes indicaram que seguiriam o entendimento de Dantas.

O Tecon Santos 10 é o maior terminal em licitação no país, com 622 mil metros quadrados e contrato estimado em R$ 43,6 bilhões por 25 anos. O projeto prevê ampliar em até 50% a capacidade de movimentação de contêineres do Porto de Santos.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay