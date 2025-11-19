Hospital Vila da Serra é vendido 'de porteira fechada' por R$ 130 milhões
Fundação Felice Rosso, controladora do Hospital Felício Rocho, é a nova proprietária da unidade de saúde
O Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mudou de mãos. O grupo Oncoclínicas anunciou a venda da unidade de saúde para a Fundação Felice Rosso, controladora do Hospital Felício Rocho. O valor do negócio, de R$ 130 milhões, será pago à vista e incluirá, além do imóvel, todos equipamentos.
A venda foi comunicada pela Oncoclínicas aos acionistas e confirmada pela Fundação Felice Rosso. A unidade de saúde é considerada de alta complexidade e atende a diversas outras especialidades, entre as quais ortopedia, cardiologia, ginecologia, urologia, neurologia e pediatria, entre outras.
A transação também firma um acordo comercial entre a Fundação Felice Rosso e a Oncoclínicas, que seguirá prestando serviços de oncologia no Hospital Vila da Serra pelos próximos 25 anos.
De acordo com a Oncoclínicas, o negócio tem o "objetivo estratégico": o grupo está deixando de investir em operações que não são consideradas essenciais, de modo a priorizar a oncologia hospitalar. Assim, o grupo espera aumentar a rentabilidade e otimizar a dinâmica de geração de caixa.
