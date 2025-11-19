Assine
Hospital Vila da Serra é vendido 'de porteira fechada' por R$ 130 milhões

Fundação Felice Rosso, controladora do Hospital Felício Rocho, é a nova proprietária da unidade de saúde

Cancer Center Oncoclínicas faz parte do complexo de saúde do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima
Hospital Vila da Serra funciona em Nova Lima desde 1999 crédito: Vila da Serra/Divulgação

O Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mudou de mãos. O grupo Oncoclínicas anunciou a venda da unidade de saúde para a Fundação Felice Rosso, controladora do Hospital Felício Rocho. O valor do negócio, de R$ 130 milhões, será pago à vista e incluirá, além do imóvel, todos equipamentos. 

A venda foi comunicada pela Oncoclínicas aos acionistas e confirmada pela Fundação Felice Rosso. A unidade de saúde é considerada de alta complexidade e atende a diversas outras especialidades, entre as quais ortopedia, cardiologia, ginecologia, urologia, neurologia e pediatria, entre outras. 

A transação também firma um acordo comercial entre a Fundação Felice Rosso e a Oncoclínicas, que seguirá prestando serviços de oncologia no Hospital Vila da Serra pelos próximos 25 anos. 

De acordo com a Oncoclínicas, o negócio tem o "objetivo estratégico": o grupo está deixando de investir em operações que não são consideradas essenciais, de modo a priorizar a oncologia hospitalar. Assim, o grupo espera aumentar a rentabilidade e otimizar a dinâmica de geração de caixa. 

