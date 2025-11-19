BH: mulher é suspeita de agredir e ameaçar funcionárias de Centro de Saúde

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma mulher, de 38 anos, é suspeita de agredir e ameaçar funcionárias do Centro de Saúde Heliópolis, localizado na Região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (18/11).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher era filha de um paciente que chegou até a unidade de saúde pedindo a troca de uma sonda. Ela foi informada que o paciente precisava ser encaminhado para uma UPA para que o procedimento fosse feito e depois ainda passaria por uma radiografia.





A equipe do centro acionou uma ambulância para fazer a transferência do paciente até a UPA, porém, nesse intervalo, a mulher agrediu duas profissionais da unidade de saúde, alegando falta de assistência por parte da equipe do local.





A secretaria negou, em nota, a falta de assistência ou que houve falha no fluxo de atendimento ao paciente e informou que o procedimento já foi feito.





“As profissionais agredidas foram prontamente acolhidas e acionado o fluxo de abordagem a episódios de violência. O município disponibiliza, ainda, o acompanhamento sociofuncional, destinado aos trabalhadores da rede SUS-BH que apresentem instabilidade no trabalho por intercorrências diversas, como conflitos, problemas de adaptação e adoecimentos físicos”, disse a pasta.





A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a Guarda Municipal mantém equipes destacadas para atendimento nas unidades de saúde e que o efetivo é dimensionado de acordo com as necessidades operacionais e estratégicas. O órgão tem ainda a Patrulha SUS, modalidade de patrulhamento preventivo especializado com foco na segurança de usuários e trabalhadores.





No caso específico da ocorrência no Centro de Saúde Heliópolis, a Guarda Municipal informa que prestou apoio imediato à equipe da unidade e conduziu todos os envolvidos à delegacia.

A Polícia Civil disse, em nota, que a suspeita foi conduzida e ouvida na Central Estadual do Plantão Digital. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi assinado e a mulher se comprometeu a comparecer ao tribunal especial criminal do município, em data a ser agendada.