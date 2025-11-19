Homem cospe em funcionária, chuta policiais e é preso em MG

Um homem de 28 anos, em situação de rua, foi preso nessa terça-feira (18/11) depois de cuspir em uma funcionária de uma loja e, em seguida, empurrar e chutar policiais durante a abordagem. O caso ocorreu no Bairro Triângulo, em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, natural de Ubá (MG), teria iniciado a confusão ao cuspir na funcionária e, logo depois, discutir com um comerciante da região. Ao ser localizado pelos militares, passou a desacatar a equipe com xingamentos e adotou postura agressiva, resistindo à prisão.

Durante a ação, o homem empurrou e chutou os policiais, que precisaram usar da força para contê-lo e realizar a detenção.

Depois de ser imobilizado, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foram tomadas as providências legais.

