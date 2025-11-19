Assine
overlay
Início Gerais
CONFUSÃO

Homem cospe em funcionária, chuta policiais e é preso em MG

Suspeito em situação de rua resistiu à abordagem e precisou ser contido pela PM

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/11/2025 06:03 - atualizado em 19/11/2025 06:37

compartilhe

SIGA
x
Homem cospe em funcionária, agride policiais e acaba preso em Ponte Nova
Homem cospe em funcionária, agride policiais e acaba preso em Ponte Nova crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 28 anos, em situação de rua, foi preso nessa terça-feira (18/11) depois de cuspir em uma funcionária de uma loja e, em seguida, empurrar e chutar policiais durante a abordagem. O caso ocorreu no Bairro Triângulo, em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, natural de Ubá (MG), teria iniciado a confusão ao cuspir na funcionária e, logo depois, discutir com um comerciante da região. Ao ser localizado pelos militares, passou a desacatar a equipe com xingamentos e adotou postura agressiva, resistindo à prisão.

Leia Mais

Durante a ação, o homem empurrou e chutou os policiais, que precisaram usar da força para contê-lo e realizar a detenção.

Depois de ser imobilizado, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foram tomadas as providências legais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

agressao minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay