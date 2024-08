Unimed-BH anuncia construção de novo hospital na Região Metropolitana de BH

A Unimed-BH anunciou a construção de um novo hospital geral e materno-infantil de média complexidade em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O empreendimento terá aproximadamente 150 leitos e tem a inauguração prevista para 2027. O processo de compra foi concluído na última semana.



O valor de compra do imóvel não foi revelado devido a questões contratuais. Porém, os investimentos totais no novo hospital, de acordo com a Unimed-BH, serão de aproximadamente R$ 180 milhões. A previsão da cooperativa médica é que a instalação gere cerca de 600 postos de trabalho diretos.

O imóvel tem 10 andares, 13,5 mil metros quadrados e ainda está em fase de construção. De acordo com a cooperativa médica, ele será totalmente adequado para funcionar como hospital. O edifício está localizado na esquina das ruas das Acácias e Sibipiruna, no Vale do Sereno, em Nova Lima, próximo à Avenida Oscar Niemeyer e à MG-030.

Ainda segundo a Unimed-BH, o local de implantação do hospital foi definido após análises. Além disso, um mapeamento teria indicado a presença de aproximadamente 100 mil clientes geolocalizados em Nova Lima e nas adjacências. A cooperativa atende a cerca de 1,5 milhão de pessoas: é a sexta maior carteira do país.

Polo hospitalar

O Vale do Sereno, em Nova Lima, já conta com dois hospitais: o Biocor e o Vila da Serra, ambos localizados na Avenida Oscar Niemeyer. Para o diretor-presidente da Unimed-BH, Frederico Peret, a área está se tornando um polo de saúde. "É uma região que tem atraído muitos investimentos", avalia.

Peret não vê concorrência entre os dois hospitais já existentes com a futura instalação da Unimed-BH. "Será um hospital de menor porte, com vocação para casos de menor complexidade, que respondem por 90% dos atendimentos da Unimed-BH". Ele afirma que o objetivo é agregar, com a oferta de mais um serviço de saúde na região.