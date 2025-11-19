Quanto custa, no fim do mês, assistir 4 horas de televisão todos os dias?

Deixar a televisão ligada por algumas horas diariamente pode parecer um hábito inofensivo, mas em meio ao aumento das tarifas de energia, entender o impacto desse costume se torna essencial para o orçamento doméstico.

A variedade de tamanhos e tecnologias das telas faz com que o custo de manter uma TV ligada por quatro horas por dia surpreenda muitos consumidores.

Esta matéria explica quanto custa esse uso, considerando diferentes modelos de televisão, e traz dicas práticas para otimizar o consumo de energia.

Como calcular o consumo mensal da televisão de forma simples?

Calcular o consumo mensal da sua TV é um processo direto. Basta verificar a potência do aparelho em watts, que tipicamente varia entre 35W e 180W conforme o modelo, e aplicar um cálculo básico para estimar o gasto mensal.

Multiplique a potência pela quantidade de horas diárias de uso e por 30 dias. Divida o resultado por 1.000 para converter watts em quilowatts. Em seguida, multiplique pelo valor do kWh, estimado para 2025 em R$ 0,95, para saber o custo mensal.

Seguindo esse cálculo, podemos ter a seguinte base:

Tamanho da TV Potência Média Consumo Mensal Custo Mensal (4h/dia) Tecnologia 32 Polegadas 35–50W 4,2 a 6 kWh R$ 4,00 a R$ 7,00 LED 43 Polegadas 60–90W 7,2 a 10,8 kWh R$ 7,00 a R$ 12,00 LED / QLED 50–55 Polegadas 90–120W 10,8 a 14,4 kWh R$ 10,00 a R$ 17,00 LED / QLED 65 Polegadas 120–180W 14,4 a 21,6 kWh R$ 14,00 a R$ 23,00 LED / OLED







Quanto gasta cada tamanho de televisão ao mês?

O tamanho da tela é um dos fatores que mais influenciam o consumo de energia dos televisores. TVs de 32 polegadas consomem de R$ 4 a R$ 7 mensais, enquanto modelos de 43 polegadas geralmente gastam de R$ 7 a R$ 12 no mesmo período.

Já televisores de 50 a 65 polegadas podem elevar o custo entre R$ 10 e até R$ 23 ao mês, considerando quatro horas de uso diário. Escolher o tamanho ideal ajuda a equilibrar conforto e economia.

Quais tecnologias de TV ajudam a economizar energia?

Além do tamanho, a tecnologia do painel influencia o consumo. TVs LED são bastante eficientes, oferecendo uma relação equilibrada entre consumo e qualidade. Já os modelos QLED apresentam brilho superior sem grande aumento de gasto.

Para ajudar o consumidor a identificar alternativas de economia, confira abaixo algumas tecnologias e modos que reduzem o consumo energético em televisores modernos:

Modo Eco, que ajusta brilho e contraste automaticamente

Tecnologia LED, reconhecida pela eficiência

Sensores de luz ambiente, que adaptam a luminosidade conforme o ambiente

Controles automáticos de desligamento

O canal Rota da Invenção fez um teste prático para medir o consumo de energia da Televisão nesse vídeo aqui:

Como aplicar dicas práticas para reduzir o consumo da TV?

Pequenas mudanças nos hábitos podem fazer diferença na conta de luz ao final do mês. Diminuir o brilho da tela não só protege os olhos, mas também reduz o consumo energético significativamente.

Além disso, utilizar funções de economia de energia, desligar o aparelho quando não estiver em uso e evitar modos de demonstração contribuem para reduzir ainda mais o gasto com eletricidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora quatro horas diárias de TV não representem um consumo exorbitante, o valor pode oscilar bastante conforme o modelo adquirido e os costumes em casa. Ao escolher a tecnologia adequada e adotar hábitos conscientes, é possível garantir entretenimento sem pesar no orçamento familiar mensal.