Quanto custa, no fim do mês, assistir 4 horas de televisão todos os dias?
Confira o consumo e o custo mensal de TVs de diferentes tamanhos. Alguns detalhes podem ajudar a reduzir a conta de luz todos os meses
Deixar a televisão ligada por algumas horas diariamente pode parecer um hábito inofensivo, mas em meio ao aumento das tarifas de energia, entender o impacto desse costume se torna essencial para o orçamento doméstico.
A variedade de tamanhos e tecnologias das telas faz com que o custo de manter uma TV ligada por quatro horas por dia surpreenda muitos consumidores.
Esta matéria explica quanto custa esse uso, considerando diferentes modelos de televisão, e traz dicas práticas para otimizar o consumo de energia.
Como calcular o consumo mensal da televisão de forma simples?
Calcular o consumo mensal da sua TV é um processo direto. Basta verificar a potência do aparelho em watts, que tipicamente varia entre 35W e 180W conforme o modelo, e aplicar um cálculo básico para estimar o gasto mensal.
Multiplique a potência pela quantidade de horas diárias de uso e por 30 dias. Divida o resultado por 1.000 para converter watts em quilowatts. Em seguida, multiplique pelo valor do kWh, estimado para 2025 em R$ 0,95, para saber o custo mensal.
Seguindo esse cálculo, podemos ter a seguinte base:
Quanto gasta cada tamanho de televisão ao mês?
O tamanho da tela é um dos fatores que mais influenciam o consumo de energia dos televisores. TVs de 32 polegadas consomem de R$ 4 a R$ 7 mensais, enquanto modelos de 43 polegadas geralmente gastam de R$ 7 a R$ 12 no mesmo período.
Já televisores de 50 a 65 polegadas podem elevar o custo entre R$ 10 e até R$ 23 ao mês, considerando quatro horas de uso diário. Escolher o tamanho ideal ajuda a equilibrar conforto e economia.
Quais tecnologias de TV ajudam a economizar energia?
Além do tamanho, a tecnologia do painel influencia o consumo. TVs LED são bastante eficientes, oferecendo uma relação equilibrada entre consumo e qualidade. Já os modelos QLED apresentam brilho superior sem grande aumento de gasto.
Para ajudar o consumidor a identificar alternativas de economia, confira abaixo algumas tecnologias e modos que reduzem o consumo energético em televisores modernos:
- Modo Eco, que ajusta brilho e contraste automaticamente
- Tecnologia LED, reconhecida pela eficiência
- Sensores de luz ambiente, que adaptam a luminosidade conforme o ambiente
- Controles automáticos de desligamento
O canal Rota da Invenção fez um teste prático para medir o consumo de energia da Televisão nesse vídeo aqui:
Como aplicar dicas práticas para reduzir o consumo da TV?
Pequenas mudanças nos hábitos podem fazer diferença na conta de luz ao final do mês. Diminuir o brilho da tela não só protege os olhos, mas também reduz o consumo energético significativamente.
Além disso, utilizar funções de economia de energia, desligar o aparelho quando não estiver em uso e evitar modos de demonstração contribuem para reduzir ainda mais o gasto com eletricidade.
Embora quatro horas diárias de TV não representem um consumo exorbitante, o valor pode oscilar bastante conforme o modelo adquirido e os costumes em casa. Ao escolher a tecnologia adequada e adotar hábitos conscientes, é possível garantir entretenimento sem pesar no orçamento familiar mensal.