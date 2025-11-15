Quanto custa deixar o celular carregando a noite toda?
Deixar o aparelho na tomada durante a noite pode encurtar sua vida útil sem você perceber
Na rotina moderna, muitos usuários deixam seus celulares carregando durante toda a noite, o que parece uma prática conveniente, mas levanta dúvidas sobre possíveis impactos no consumo de energia e na vida útil da bateria.
Carregar o celular à noite gera gasto na conta de luz?
O custo de deixar o celular carregando durante a noite é considerado baixo. Carregadores comuns, que variam entre 5W e 10W, consomem em média de 0,04 kWh a 0,08 kWh em oito horas de carga.
Com base no preço médio do kWh no Brasil em torno de R$ 0,90, o impacto na conta de luz é muito pequeno, geralmente não ultrapassando R$ 2,10 por mês.
Como o carregamento noturno afeta a saúde da bateria do celular?
Embora o impacto financeiro seja mínimo, o principal risco está no desgaste da bateria. Ao atingir 100%, a bateria continua recebendo pequenas cargas, o que pode gerar aumento de temperatura e acelerar o envelhecimento da célula.
Com o passar do tempo, esse hábito pode causar perda de autonomia, fazendo o dispositivo exigir carregamentos mais frequentes e até antecipar a necessidade de troca da bateria.
Quais são os riscos de incêndio durante o carregamento noturno?
Apesar de raros, incêndios associados ao carregamento do celular acontecem e muitas vezes estão ligados à qualidade do carregador utilizado. O risco é maior quando o carregador é de má procedência ou usado de forma inadequada.
Confira condições que aumentam a probabilidade de acidentes durante o carregamento:
- Uso de carregadores piratas ou danificados;
- Deixar o celular carregando sob almofadas ou cobertas;
- Ambientes mal ventilados;
- Carregadores muito antigos ou com fios expostos.
Práticas recomendadas para carregar o celular com segurança
Adotar algumas medidas pode reduzir riscos e prolongar a vida útil do aparelho. O uso de carregadores originais e ambientes ventilados são fundamentais para garantir um carregamento seguro.
Desconectar o aparelho ao atingir carga total e manter o sistema do dispositivo atualizado também ajudam a otimizar o desempenho e minimizar desgastes.
O usuário ‘simplificandocelular’, no Tiktok, fez um vídeo explicando se deixar o celular carregando a noite toda causa danos a ele. Dá uma olhada:
@simplificandocelular DEIXAR O CELULAR CARREGANDO A NOITE ESTRAGA A BATERIA? #carregar #carregamento #celular #dúvida #vocêprecisasaber #dicasdecelular #simplificandocelular ? Lofi – Tollan Kim
Vale a pena deixar o celular carregando a noite inteira?
Deixar o celular carregando durante a noite praticamente não influencia no valor mensal da conta de luz. No entanto, o desgaste da bateria é um ponto a ser monitorado pelo usuário.
Usar carregadores certificados, evitar sobreaquecimento e adotar boas práticas são essenciais para preservar o celular e garantir sua segurança durante o carregamento noturno.