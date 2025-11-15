Quanto custa deixar o celular carregando a noite toda?

Na rotina moderna, muitos usuários deixam seus celulares carregando durante toda a noite, o que parece uma prática conveniente, mas levanta dúvidas sobre possíveis impactos no consumo de energia e na vida útil da bateria.

Carregar o celular à noite gera gasto na conta de luz?

O custo de deixar o celular carregando durante a noite é considerado baixo. Carregadores comuns, que variam entre 5W e 10W, consomem em média de 0,04 kWh a 0,08 kWh em oito horas de carga.

Com base no preço médio do kWh no Brasil em torno de R$ 0,90, o impacto na conta de luz é muito pequeno, geralmente não ultrapassando R$ 2,10 por mês.

Como o carregamento noturno afeta a saúde da bateria do celular?

Embora o impacto financeiro seja mínimo, o principal risco está no desgaste da bateria. Ao atingir 100%, a bateria continua recebendo pequenas cargas, o que pode gerar aumento de temperatura e acelerar o envelhecimento da célula.

Com o passar do tempo, esse hábito pode causar perda de autonomia, fazendo o dispositivo exigir carregamentos mais frequentes e até antecipar a necessidade de troca da bateria.

Quais são os riscos de incêndio durante o carregamento noturno?

Apesar de raros, incêndios associados ao carregamento do celular acontecem e muitas vezes estão ligados à qualidade do carregador utilizado. O risco é maior quando o carregador é de má procedência ou usado de forma inadequada.

Confira condições que aumentam a probabilidade de acidentes durante o carregamento:

Uso de carregadores piratas ou danificados;

Deixar o celular carregando sob almofadas ou cobertas;

Ambientes mal ventilados;

Carregadores muito antigos ou com fios expostos.

Práticas recomendadas para carregar o celular com segurança

Adotar algumas medidas pode reduzir riscos e prolongar a vida útil do aparelho. O uso de carregadores originais e ambientes ventilados são fundamentais para garantir um carregamento seguro.

Desconectar o aparelho ao atingir carga total e manter o sistema do dispositivo atualizado também ajudam a otimizar o desempenho e minimizar desgastes.

O usuário ‘simplificandocelular’, no Tiktok, fez um vídeo explicando se deixar o celular carregando a noite toda causa danos a ele. Dá uma olhada:

Vale a pena deixar o celular carregando a noite inteira?

Deixar o celular carregando durante a noite praticamente não influencia no valor mensal da conta de luz. No entanto, o desgaste da bateria é um ponto a ser monitorado pelo usuário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Usar carregadores certificados, evitar sobreaquecimento e adotar boas práticas são essenciais para preservar o celular e garantir sua segurança durante o carregamento noturno.