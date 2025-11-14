Assine
overlay
Início Economia
Economia

Vale a pena trocar os óculos por lentes de contato? Veja os custos antes de decidir

As lentes parecem práticas, mas será que realmente compensam no bolso?

Publicidade
Carregando...
MN
Matheus Nazario
MN
Matheus Nazario
Repórter
14/11/2025 16:07 - atualizado em 14/11/2025 16:08

compartilhe

SIGA
x
Vale a pena trocar os óculos por lentes de contato? Veja os custos antes de decidir
Comparando anualmente, óculos simples tendem a ser mais vantajosos financeiramente a longo prazo crédito: Tupi

Decidir entre óculos ou lentes de contato para corrigir a visão é uma dúvida comum, especialmente em 2025, quando essa escolha depende do estilo de vida, do orçamento e da necessidade de saúde ocular, já que os custos entre as opções podem variar bastante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como funciona o custo dos óculos para correção visual?

Os valores para adquirir e manter um par de óculos simples variam de acordo com o tipo de lente, armação e grau necessário. Em média, uma armação simples está entre R$ 80 e R$ 250, enquanto as lentes comuns de resina custam entre R$ 120 e R$ 300.

Lentes antirreflexo podem atingir valores de R$ 200 a R$ 450, e as de alto índice, ideais para graus elevados, entre R$ 300 e R$ 800. Além disso, acessórios como estojos e flanelas geralmente custam de R$ 10 a R$ 25.

A utilização de lentes de contatos envolvem bem mais cuidados do que os óculos – Créditos: depositphotos.com / VadimVasenin

Quais são os principais custos das lentes de contato?

O uso de lentes de contato envolve investimento inicial e despesas frequentes, o que impacta o custo anual total. O preço de 30 pares de lentes descartáveis diárias varia entre R$ 130 e R$ 190.

As lentes mensais custam, em média, de R$ 40 a R$ 80 por par. Para astigmatismo, as lentes tóricas mensais ficam entre R$ 80 e R$ 140 o par. Soluções de limpeza (355 ml) custam R$ 30 a R$ 45 e estojos entre R$ 10 e R$ 20.

Óculos são mais econômicos do que lentes de contato em 2025?

Comparando anualmente, óculos simples tendem a ser mais vantajosos financeiramente a longo prazo, além de precisarem de menos manutenção. O custo anual dos óculos está entre R$ 150 e R$ 350, enquanto o das lentes pode variar de R$ 840 a R$ 2.400.

Leia Mais

Confira abaixo as principais vantagens dos óculos para quem busca economia e praticidade:

  • Menor custo de manutenção anual;
  • Durabilidade maior, especialmente se o grau for estável;
  • Necessidade de menos trocas e acessórios ao longo do tempo.

O Dr Sergey Cusato trouxe essa dúvida no seu canal do Tiktok:

@drsergeycusatojr

Você está prestes a experimentar uma experiência visual incrível! #LentesDeContato #VisãoSuperior #ConfortoVisual

? som original – Dr Sergey Cusato Jr

O que você deve considerar ao escolher entre óculos e lentes de contato?

A decisão deve levar em conta conforto, frequência de uso, orçamento e estilo de vida. Pessoas com grau estável ou orçamento limitado costumam preferir óculos, enquanto lentes são mais indicadas para esportes e atividades ao ar livre.

Ambas as opções têm prós e contras relacionados à praticidade e à saúde ocular. O essencial é consultar um profissional para avaliar suas necessidades, priorizando sempre a proteção dos olhos.

Tópicos relacionados:

comparacao economia lentes-de-contato oculos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay