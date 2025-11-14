Vale a pena trocar os óculos por lentes de contato? Veja os custos antes de decidir

Decidir entre óculos ou lentes de contato para corrigir a visão é uma dúvida comum, especialmente em 2025, quando essa escolha depende do estilo de vida, do orçamento e da necessidade de saúde ocular, já que os custos entre as opções podem variar bastante.

Como funciona o custo dos óculos para correção visual?

Os valores para adquirir e manter um par de óculos simples variam de acordo com o tipo de lente, armação e grau necessário. Em média, uma armação simples está entre R$ 80 e R$ 250, enquanto as lentes comuns de resina custam entre R$ 120 e R$ 300.

Lentes antirreflexo podem atingir valores de R$ 200 a R$ 450, e as de alto índice, ideais para graus elevados, entre R$ 300 e R$ 800. Além disso, acessórios como estojos e flanelas geralmente custam de R$ 10 a R$ 25.

A utilização de lentes de contatos envolvem bem mais cuidados do que os óculos – Créditos: depositphotos.com / VadimVasenin

Quais são os principais custos das lentes de contato?

O uso de lentes de contato envolve investimento inicial e despesas frequentes, o que impacta o custo anual total. O preço de 30 pares de lentes descartáveis diárias varia entre R$ 130 e R$ 190.

As lentes mensais custam, em média, de R$ 40 a R$ 80 por par. Para astigmatismo, as lentes tóricas mensais ficam entre R$ 80 e R$ 140 o par. Soluções de limpeza (355 ml) custam R$ 30 a R$ 45 e estojos entre R$ 10 e R$ 20.

Óculos são mais econômicos do que lentes de contato em 2025?

Comparando anualmente, óculos simples tendem a ser mais vantajosos financeiramente a longo prazo, além de precisarem de menos manutenção. O custo anual dos óculos está entre R$ 150 e R$ 350, enquanto o das lentes pode variar de R$ 840 a R$ 2.400.

Confira abaixo as principais vantagens dos óculos para quem busca economia e praticidade:

Menor custo de manutenção anual;

Durabilidade maior, especialmente se o grau for estável;

Necessidade de menos trocas e acessórios ao longo do tempo.

O Dr Sergey Cusato trouxe essa dúvida no seu canal do Tiktok:

O que você deve considerar ao escolher entre óculos e lentes de contato?

A decisão deve levar em conta conforto, frequência de uso, orçamento e estilo de vida. Pessoas com grau estável ou orçamento limitado costumam preferir óculos, enquanto lentes são mais indicadas para esportes e atividades ao ar livre.

Ambas as opções têm prós e contras relacionados à praticidade e à saúde ocular. O essencial é consultar um profissional para avaliar suas necessidades, priorizando sempre a proteção dos olhos.