Vale a pena trocar os óculos por lentes de contato? Veja os custos antes de decidir
As lentes parecem práticas, mas será que realmente compensam no bolso?
Decidir entre óculos ou lentes de contato para corrigir a visão é uma dúvida comum, especialmente em 2025, quando essa escolha depende do estilo de vida, do orçamento e da necessidade de saúde ocular, já que os custos entre as opções podem variar bastante.
Como funciona o custo dos óculos para correção visual?
Os valores para adquirir e manter um par de óculos simples variam de acordo com o tipo de lente, armação e grau necessário. Em média, uma armação simples está entre R$ 80 e R$ 250, enquanto as lentes comuns de resina custam entre R$ 120 e R$ 300.
Lentes antirreflexo podem atingir valores de R$ 200 a R$ 450, e as de alto índice, ideais para graus elevados, entre R$ 300 e R$ 800. Além disso, acessórios como estojos e flanelas geralmente custam de R$ 10 a R$ 25.
Quais são os principais custos das lentes de contato?
O uso de lentes de contato envolve investimento inicial e despesas frequentes, o que impacta o custo anual total. O preço de 30 pares de lentes descartáveis diárias varia entre R$ 130 e R$ 190.
As lentes mensais custam, em média, de R$ 40 a R$ 80 por par. Para astigmatismo, as lentes tóricas mensais ficam entre R$ 80 e R$ 140 o par. Soluções de limpeza (355 ml) custam R$ 30 a R$ 45 e estojos entre R$ 10 e R$ 20.
Óculos são mais econômicos do que lentes de contato em 2025?
Comparando anualmente, óculos simples tendem a ser mais vantajosos financeiramente a longo prazo, além de precisarem de menos manutenção. O custo anual dos óculos está entre R$ 150 e R$ 350, enquanto o das lentes pode variar de R$ 840 a R$ 2.400.
Confira abaixo as principais vantagens dos óculos para quem busca economia e praticidade:
- Menor custo de manutenção anual;
- Durabilidade maior, especialmente se o grau for estável;
- Necessidade de menos trocas e acessórios ao longo do tempo.
O que você deve considerar ao escolher entre óculos e lentes de contato?
A decisão deve levar em conta conforto, frequência de uso, orçamento e estilo de vida. Pessoas com grau estável ou orçamento limitado costumam preferir óculos, enquanto lentes são mais indicadas para esportes e atividades ao ar livre.
Ambas as opções têm prós e contras relacionados à praticidade e à saúde ocular. O essencial é consultar um profissional para avaliar suas necessidades, priorizando sempre a proteção dos olhos.