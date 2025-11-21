Destinos cripto-friendly: 5 lugares onde você pode pagar tudo com Bitcoin

Viajar pelo mundo pagando por tudo com Bitcoin e outras criptomoedas já não é um roteiro de ficção científica. Atualmente, diversos países e cidades se destacam por abraçar a tecnologia, permitindo que turistas e entusiastas usem seus ativos digitais para pagar desde um simples café até a hospedagem em hotéis de luxo.

Essa transformação cria um novo mapa de destinos para quem investe em criptomoedas. Antes de fazer as malas, no entanto, lembre-se que a aceitação pode variar; por isso, recomenda-se verificar com os estabelecimentos locais. Se você faz parte desse grupo, conheça cinco lugares onde sua carteira digital é mais do que bem-vinda.

Destinos onde cripto é o novo dinheiro

1. Lugano, Suíça

Conhecida por sua estabilidade financeira, a cidade suíça lançou o "Plano ?" para se tornar a capital europeia do Bitcoin. A iniciativa permite que cidadãos e turistas paguem impostos, taxas de serviços públicos e compras em centenas de estabelecimentos comerciais usando Bitcoin e a stablecoin Tether (USDT).

2. Praga, República Tcheca

A capital tcheca é um dos berços da cultura cripto na Europa. A cidade abriga uma alta concentração de caixas eletrônicos de Bitcoin e uma vasta rede de comércios que aceitam pagamentos digitais. De bares históricos a cinemas e lojas de eletrônicos, é fácil encontrar locais que exibem o adesivo "Bitcoin Accepted Here", refletindo uma comunidade engajada e pioneira.

3. Liubliana, Eslovênia

A capital da Eslovênia surpreende pela sua infraestrutura amigável às criptomoedas, especialmente no complexo chamado "BTC City". Este é um dos maiores centros comerciais e de negócios da Europa, onde centenas de lojas, restaurantes e serviços aceitam pagamentos com ativos digitais por meio de um sistema de ponto de venda dedicado, tornando a experiência de compra totalmente integrada.

4. Malta

Apelidada de "Ilha Blockchain", Malta se posicionou como um polo global para empresas de criptomoedas e tecnologia blockchain, graças a uma regulamentação favorável. Embora o uso no varejo diário ainda esteja em expansão, a ilha mediterrânea atrai entusiastas do mundo todo, com uma crescente aceitação em hotéis, restaurantes e serviços voltados para o turismo tecnológico.

Tendências

O Trends, plataforma do Google que monitora dados sobre o buscador, mostra que o termo "bitcoin criptomoeda" é um dos mais procurados no Brasil nas últimas 24 horas. São cerca de 20 mil pesquisas nesta sexta-feira (21).

O alto índice de pesquisa tem como principal motivação a queda na cotação do bitcoin. A criptomoeda despencou 10% e já é negociado abaixo de US$ 81 mil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.