INSS paga segunda parcela do 13º e devolve desconto de associações a partir desta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia nesta segunda-feira (26) o pagamento da segunda parcela do 13º salário para quem tem direito ao abono e também devolve os valores de mensalidades de associações e sindicatos descontados em abril.



O valor total a ser devolvido é de R$ 292,7 milhões. O dinheiro é depositado diretamente na mesma conta em que o aposentado recebe seu benefício mensal. Todos os beneficiários devem receber o depósito até o dia 6 de junho.



Os descontos foram retidos pelas entidades porque a folha de pagamento de abril já havia sido processada antes da decisão do governo de bloquear temporariamente as cobranças, após o escândalo de fraudes envolvendo associações e sindicatos.



A devolução seguirá o calendário regular de pagamentos do INSS, de acordo com o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador).



*

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

PARA QUEM RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO

Final do benefício - Data de pagamento

1 - 26 de maio



2 - 27 de maio



3 - 28 de maio



4 - 29 de maio



5 - 30 de maio



6 - 2 de junho



7 - 3 de junho



8 - 4 de junho



9 - 5 de junho



0 - 6 de junho



PARA QUEM RECEBE ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO

Final do benefício - Data de pagamento

1 e 6 - 2 de junho



2 e 7 - 3 de junho



3 e 8 - 4 de junho



4 e 9 - 5 de junho



5 e 0 - 6 de junho



A partir deste pagamento, não haverá mais desconto de associações na folha de pagamento, já que o INSS suspendeu os ACTs (Acordos de Associação Técnica) com as entidades com as quais tinha parceria.



Quanto às mensalidades anteriores, os segurados podem consultar o site ou aplicativo Meu INSS para verificar se foram feitos descontos indevidos em seus benefícios nos últimos anos. A consulta também pode ser feita por telefone, na Central 135. O sistema mostrará o nome da associação e, se for o caso, o segurado poderá abrir um pedido de devolução de valores descontados indevidamente por associações e sindicatos.



O governo vai dar um prazo de 15 dias úteis para a entidade enviar os documentos comprovando que houve autorização do aposentado para se associar. Após análise, se ficar comprovado que o desconto foi indevido, devolverá o dinheiro. O aposentado pode recuperar as mensalidades descontadas indevidamente entre março de 2020 e março de 2025.



No dia 13 de maio, o INSS notificou 9,4 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto em seus benefícios pelas associações. Não é divulgado o valor que cada aposentado e pensionista poderá receber de volta ?o sistema permite apenas a contestação do desconto identificado, por meio do seguinte passo a passo:



- Entre no aplicativo Meu INSS;



- Informe seu CPF e a senha cadastrada;



- Siga para "Do que você precisa?";



- Digite: "Consultar descontos de entidades";



- Caso tenha descontos, marque se foram ou não autorizados;



- Informe email e telefone para contato;



- Declare se os dados são verdadeiros;



- Confirme no botão "Enviar Declarações".

Como já há tentativas de fraudes ligadas aos descontos indevidos, o INSS faz o alerta de que toda a comunicação será feita dentro de seu aplicativo: o governo não vai enviar mensagens por SMS, WhatsApp nem fazer ligação de telefone.