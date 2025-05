Quase 500 mil pessoas informaram não reconhecer descontos, diz INSS

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, afirmou que 473 mil pessoas informaram não reconhecer os descontos em seus benefícios. O número corresponde a 98,6% dos pedidos feitos no sistema no primeiro dia de funcionamento.

O processo para identificar os descontos e solicitar os reembolsos começou nesta quarta. Na terça-feira (13), o INSS disparou os avisos de quem teria sofrido algum desconto, por meio do aplicativo Meu INSS.

No total, foram 9,4 milhões de beneficiários notificados. No procedimento desta quarta, o INSS não divulga o valor que cada aposentado e pensionista poderá receber de volta devido a descontos indevidos mensalidades de associações, mas permite a contestação.

Nela, o cidadão diz se autorizou ou não aquele desconto para as associações vinculadas. De acordo com a autarquia, a informação só será fornecida após o trâmite do instituto com as entidades.

A omissão dos valores vai na contramão do que havia sido anunciado pelo presidente do instituto na apresentação do plano de ação do governo para lidar com o caso. Ele havia afirmado que, a partir desta quarta, os valores seriam liberados junto com os nomes das associações que realizaram os descontos.

O pedido de contestação está liberado e pode ser feito no site e aplicativo Meu INSS. Por meio do serviço "Consultar Descontos de Entidades Associativas", o aposentado pode saber o nome da entidade que aplicou os descontos nos últimos cinco anos.

Também há a opção de pedir o reembolso por telefone, na Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Em suas manifestações sobre o tema, Waller tem reforçado que os canais oficiais do INSS pelos quais os beneficiários devem checar as informações e fazer contato são apenas o portal Meu INSS e o disque 135.

Neste primeiro dia de abertura das contestações, o INSS já foi alvo de desinformação com a criação de um perfil falso "@assistencia_inss" no Instagram, que se passava de conta oficial da autarquia.

"No perfil falso mencionado, há a tentativa de atrair os usuários por meio de postagens espelhadas dos canais oficiais do INSS, que sugerem facilidades para resolver pendências ou acelerar a liberação de valores referentes aos descontos associativos, para a aplicação de golpes", explicou o órgão em nota.

O problema começa quando, ao clicar nos links ou iniciar uma conversa direta, o cidadão é induzido a fornecer dados sensíveis, como CPF, número do benefício, comprovante de residência e até fotos de documentos. Em muitos casos, esses dados são usados para acessar indevidamente contas vinculadas ao INSS ou até contratar empréstimos consignados em nome das vítimas.

PASSO A PASSO PARA PEDIR A DEVOLUÇÃO