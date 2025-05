O que acontecerá com a Paper Excellence e seu CEO após acordo com a J&F

Fechado o acordo com a J&F para encerrar a longa guerra judicial em torno da Eldorado Brasil Celulose, a Paper Excellence seguirá no Brasil, identificando oportunidades e investindo em outras empresas do setor.

Cláudio Cotrim, CEO da companhia, seguirá como executivo à frente da operação da Paper no Brasil e também manterá seus assentos nos conselhos globais de outras empresas do grupo no exterior, cujo dono é o indonésio Jackson Wijaya.

Conforme noticiou Lauro Jardim, a Paper Excellence e a J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, fecharam um acordo para que a empresa dos Batistas compre os 49% da Paper na Eldorado. O acordo, que colocará fim a oito anos de uma guerra nos tribunais, deve ser assinado amanhã.