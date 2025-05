9 em cada 10 descontos do INSS não foram reconhecidos, diz CGU; veja lista de associações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De 31 sindicatos e associações entrevistados em auditoria da CGU (Controladoria-Geral da União) nas investigações de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), 24 aparecem com índices acima de 90% de descontos não reconhecidos por aposentados e pensionistas entre abril e julho de 2024.



Foram visitados pessoalmente 1.273 segurados em todos os estados do país, segundo a investigação. Desse total, 1.242 (97,6%) informaram não ter autorizado o desconto, e 1.221 afirmaram não participar de associação (95,9%).

Em notas, as associações afirmam que irão colaborar com as investigações e reconhecem que, caso descontos indevidos sejam comprovados, as entidades responsáveis devem ser punidas.



Algumas delas também alegam que ainda não tiveram acesso à auditoria conduzida pelos órgãos competentes e reforçam que suas atividades são realizadas de forma legal e transparente.

A operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da CGU, abriu inquérito contra 11 entidades de 13 que foram investigadas. Entre 2019 e 2024, relatório dos órgãos mostram R$ 6,3 bilhões em descontos, dos quais ainda será divulgado quanto é ilegal.



VEJA A LISTA DE ASSOCIAÇÕES INVESTIGADAS:

1 - Ambec (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos)

2 - Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical)

3 - AAPB (Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil)

4 - Aapen (Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional), anteriormente denominada de ABSP (Associação Brasileira dos Servidores Públicos)

5 - Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura)

6 - AAPPS Universo (Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social)

7 - Unaspub (União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos)

8 - Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil)

9 - Apdap Prev

10 - ABCB/Amar Brasil

11 - CAAP (Caixa de Assistência de Aposentados e Pensionistas do INSS)







O QUE DISSERAM OS SEGURADOS NAS ENTREVISTAS FEITAS PELA CGU

De 1.273 entrevistados, 90 eram beneficiários cujos dados haviam sido enviados pelas próprias entidades ao INSS e 1.183 eram beneficiários cujos débitos tiveram início em 2024. Um beneficiário pode ter mais de um desconto, como no caso de quem recebe mais de uma renda do INSS.



Entidade - Quantidade de descontos de mensalidade - Descontos não autorizados - % de descontos não autorizados - Total de UFs dos entrevistados



Caap - 215 - 214 - 99,5% - 19



ABSP (atual AAPEN) - 210 - 210 - 100% - 19



Master Prev - 98 - 97 - 99% - 21



Cebap - 95 - 95 - 100% - 20



Ambec - 87 - 87 - 100% - 21

AAPB - 82 - 82 - 100% - 19



Unsbras - 72 - 72 - 100% - 21



ABCB - 64 - 62 - 96,9% - 19



Conafer - 56 - 56 - 100% - 16



AAPPS Universo - 52 - 52 - 100% - 19



APDAP Prev (ex Acolher) - 40 - 39 - 97,5% - 18



CBPA - 32 - 32 - 100% - 8



Abapen - 27 - 27 - 100% - 14



Unaspub - 23 - 23 - 100% - 13



AAB - 22 - 22 - 100% - 12



Sindnapi/FS - 26 - 20 - 76,9% - 15



Asbrapi/Prevabrap - 18 - 18 - 100% - 11



Cobap - 24 - 17 - 70,8% - 11



Sindiapi/UGT - 16 - 16 - 100% - 10



Unibap - 15 - 15 - 100% - 11



AP Brasil - 13 - 11 - 84,6% - 11



Abenprev - 10 - 10 - 100% - 7



Cinaap - 10 - 10 - 100% - 7



Abrasprev - 8 - 8 - 100% - 5



Asabasp Brasil - 5 - 5 - 100% - 4



Contag - 6 - 5 - 83,3% - 2



Riaam Brasil - 4 - 4 - 100% - 2



Sinab - 4 - 4 - 100% - 4



Abrapps (ex Anapps) - 4 - 1 - 25% - 1



FITF/CNTT/CUT - 3 - 1 - 33,3% - 1



Sintapi/CUT - 6 - 1 - 16,7% - 4



*UFs: Unidades Federativas



O total de descontos de mensalidade varia bastante de uma associação para outra na amostra. Em uma ponta da tabela aparece a Caap (Caixa de Assistência de Aposentados e Pensionistas do INSS), por exemplo. De 215 descontos, 214 não foram reconhecidos pelos entrevistados (99,5%).



A CGU não detalha, na tabela, o total de associados das entidades, para mensurar o porte de cada uma delas. O relatório afirma haver "grande probabilidade de os descontos estarem sendo feitos sem a autorização prévia dos beneficiários".

Segundo a investigação, alguns entrevistados responderam em nome dos titulares e destacaram a impossibilidade da assinatura do termo de autorização em casos que envolvem pessoas com deficiência (PcD). Há relatos de pessoas impossibilitadas de locomoção por doença grave, indígenas que residem em aldeias e não sabem ler ou escrever ou residentes no exterior e que não tiveram contato com associações quando estiveram no Brasil, segundo a investigação.



Em algumas entrevistas, mesmo quando foram apresentados documentos supostamente fornecidos pelos beneficiários, houve casos em que aposentados não reconheceram as assinaturas nos papéis de filiação e autorização para o desconto, de acordo com a investigação.

O QUE DIZEM AS ASSOCIAÇÕES?

A reportagem procurou todas as entidades citadas na tabela, mas não obteve resposta das seguintes associações: Caap, ABSP/Aapen, Master Prev, Cebap, Unsbras, Conafer, AAPPS Universo, APDAP Prev, Abapen, Unaspub, AAB, Asbrapi/Prevabrap, Contag, Abrapps/Anapps e FITF/CNTT/CUT.



A Ambec (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos), por meio de seus advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine, diz que não pratica atividade ostensiva de captação, prospecção e afiliação de associados, e que tais atividades são praticadas por empresas privadas diversas, "de forma que, se qualquer fraude ocorreu, a associação é tão vítima quanto seus associados."

"A associação vê com surpresa a deflagração da operação Sem Desconto pela Polícia Federal, já que os mesmos fatos são, há mais de um ano, investigados e esclarecidos no âmbito de investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e a associação, desde 2022 e de forma espontânea, colabora irrestritamente com a Autoridade Policial, Ministério Público e Poder Judiciário."



Em uma mensagem automática, a AAPB (Associação de Aposentados e Pensionistas do Brasil) diz que suas atividades foram suspensas por medida cautelar determinada pela Justiça Federal.



"Adiantamos que a AAPB agirá de forma colaborativa com a investigação, sendo sua prioridade que os fatos sejam devidamente esclarecimentos, de modo a evidenciar que há anos atua de forma dedicada, abnegada e comprometida em prol de seus associados."

A ABCB diz que todos os casos de reclamação "são analisados individualmente, com prioridade e seriedade, visando a pronta resolução de eventuais inconsistências".



"Temos que apurar e punir associações que receberam recursos para oferecer serviços aos aposentados e pensionistas e, indevidamente, se apropriaram destes valores. Mas também não podemos generalizar e sair punindo todas as associações, pois muitas oferecem serviços relevantes a estas pessoas, cumprindo a finalidade deste acordo de cooperação técnica," afirma o advogado de defesa da ABCB Fernando José da Costa.