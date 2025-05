Desvios: INSS e AGU anunciam medidas para responsabilizar entidades e servidores

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciaram, nesta sexta-feira (2/5), medidas que serão tomadas para responsabilizar entidades e agentes públicos investigados na Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF). A decisão ocorreu em reunião do Grupo Especial de combate às Fraudes da autarquia do Ministério da Previdência Social.