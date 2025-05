Depois da pandemia, sinais de recuperação em eventos

As entidades de promotores de eventos do país entregaram ao Senado um estudo inédito do impacto do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) sobre o setor depois que a pandemia de Covid, em 2020, acabou com 1 em cada cinco empregos formais e provocou uma queda na receita de 40%.

Segundo entidades como a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (Adibra) e Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), a retomada em 2024 propiciou um crescimento de empregos formais duas vezes maior que a média da economia nacional. Mas ainda há muito a se recuperar.

O estudo foi elaborado pela Tendências Consultoria. De acordo com as organizações, o Perse foi o que evitou o colapso do setor. Em março, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o encerramento do programa, uma vez que atingiu o teto previsto de R$ 15 bilhões.

Segundo o levantamento, com base em dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), enquanto a economia brasileira cresceu 7,1% em receita, os segmentos contemplados pelo Perse enfrentaram uma queda de 40% nos anos da pandemia. O impacto no emprego foi ainda mais severo: 1 em cada 2 empregos perdidos no país estava vinculado a esses setores. Em termos relativos, 1 a cada 5 postos de trabalho nas atividades atendidas pelo programa foi eliminado — contra 1 em cada 100 na média nacional.

A recuperação ainda é lenta. Apenas em 2024 surgiram indícios mais sólidos de melhora financeira nas empresas dessas atividades, de acordo com dados do Banco Central. Os chamados “ativos problemáticos” — operações de crédito em atraso ou com risco de inadimplência — só começaram a recuar de forma mais clara nesse período.

Para as 13 entidades que se reuniram com os senadores, o Perse teve papel determinante para estancar a crise ao oferecer isenções fiscais, facilitação no pagamento de débitos e apoio financeiro emergencial a empresas do setor cultural, turístico e de entretenimento.