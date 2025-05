IA avança no Brasil e ganha espaço em eventos nacionais

Com impacto crescente em setores como educação, saúde, segurança e finanças, a inteligência artificial (IA) tem gerado discussões sobre seu uso responsável e os efeitos sociais da automação. O avanço acelerado da tecnologia, somado à ausência de regulamentação específica no país, tem ampliado a atenção de instituições públicas, privadas e educacionais para os potenciais e os riscos associados ao uso da IA.

Na educação, a inteligência artificial tem sido aplicada para personalizar o aprendizado, automatizar tarefas repetitivas, analisar dados e apoiar a gestão escolar. “A IA permite otimizar o tempo dos educadores e focar naquilo que mais importa: o aprendizado do aluno”, afirma Sandro Bonás, CEO da Plataforma AZ de Aprendizagem.

Um dos espaços de debate sobre o tema será o AI Summit Brasil 2025, idealizado pelo Instituto Valor. O evento contará com atividades presenciais e on-line em três cidades: Florianópolis (29 e 30 de maio), Belo Horizonte (5 de junho) e São Paulo (3 e 4 de setembro). Bonás é um dos embaixadores do evento e participará como palestrante, discutindo as possibilidades da inteligência artificial na educação e os impactos no cotidiano escolar.

A programação do AI Summit prevê palestras, painéis e workshops com foco em aplicações reais da IA, além de discussões sobre segurança digital, ética e regulação. O evento pretende reunir profissionais de diferentes áreas, pesquisadores, startups, instituições de ensino e representantes do setor público.

Website: http://www.aisummit.org.br