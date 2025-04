A avaliação sobre o futuro do projeto da anistia no Senado

Lideranças do PL na Câmara dos Deputados e no Senado consideram que, se o mérito do projeto da anistia for aprovado na Câmara, não irá demorar para ser aprovado no Senado.

A avaliação é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não quer “uma bomba em seu colo” e que irá “se livrar logo” do projeto.

Senadores da base governista, no entanto, consideram que o projeto não irá prosperar com rapidez na Casa e que a dinâmica de pressão no Senado é diferente da Câmara dos Deputados.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, protocolou o requerimento de urgência do projeto da anistia na segunda-feira, 14, com 262 assinaturas. Na próxima semana, o partido de Jair Bolsonaro começará a pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para pautar o mérito do projeto na Casa.