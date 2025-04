Secom dispara convites para funcionários públicos irem a evento com Lula

Servidores do governo Lula estão recebendo convites da Secom para participar nesta quinta-feira, 3, do ato “Brasil dando a volta por cima”. A ideia é garantir público para o evento do ministro Sidônio Palmeira, que ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com mais de 2 mil lugares.

Com a presença de Lula, o evento da Secom quer funcionar como um marco de virada do governo, que atinge hoje sua maior rejeição.

Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, 56% dos brasileiros desaprovam o governo.

“A primeira tarefa foi retirar os escombros, limpar o terreno e reconstruir. Agora é hora de seguir crescendo e avançando sobre as bases sólidas do país que construímos”, diz o convite.