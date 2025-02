Fintech associada ao PCC promoveu evento do setor no RJ

A empresa 2GO Fintech, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal na terça-feira, 25, por lavar dinheiro do PCC, promoveu um evento da área de criptomoedas, com especialistas e influenciadores. A conferência aconteceu no Rio de Janeiro, em 2022, e contou com nomes expressivos do mundo das criptomoedas.

O “Bit in Rio” ofereceu mais de 20 palestras, de conceitos básicos até temas do mercado naquele momento.

Fundada pelo policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, a 2GO Fintech teria movimentado ilegalmente, segundo a investigação, cerca de R$ 6 bilhões. A empresa usava sistemas alternativos a instituições financeiras para lavar dinheiro sujo, como o do PCC.

A Operação Hydra também investiga outra fintech, a Invbank, por envolvimento em atividades semelhantes. As investigações apontam que essas empresas teriam constituído “uma engenharia financeira complexa” para permitir a lavagem de dinheiro do crime organizado, facilitando, entre outras ações, a aquisição de imóveis de luxo por membros do PCC.