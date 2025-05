O mestre de cerimônias Múcio em evento de Doria com militares

O ministro da Defesa, José Múcio, quebrou o protocolo em um evento organizado por João Doria nesta segunda-feira, 5, com a presença dos comandantes das Forças Armadas.

Primeiro a discursar, Múcio encerrou sua fala e interrompeu o mestre de cerimônias que chamaria os comandantes a sucederem-no ao microfone. O ministro fez questão de ele próprio anunciar os discursos dos militares, um a um.

Em deferência, Múcio ainda seguiu em pé ao lado do púlpito durante os cerca de 15 minutos em que discursaram o almirante Marcos Olsen, comandante da Marinha; o general Richard Nunes, chefe do Estado Maior do Exército; e o brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica.

A uma plateia de empresários filiados ao Lide, empresa de Doria, o ministro e os comandantes militares defenderam a chamada PEC da Previsibilidade, que garantiria um percentual mínimo de 2% da receita corrente líquida a investimentos em Defesa. Múcio afirmou que o dinheiro seria injetado na indústria nacional de defesa.