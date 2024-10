Venda de umidificadores dispara no país

Com o tempo seco e baixa qualidade do ar, aumentou a venda de umidificadores de ar nas últimas semanas, tanto em lojas físicas quanto on-line. Na Raia Drogasil, a alta foi 665% em setembro em relação ao mesmo período de 2023.

No mês de agosto, a OLX, maior marketplace de classificados de produtos usados do país, registrou aumentou de 39% nas vendas de umidificadores de segunda mão no país em comparação com o mês anterior, alcançando uma variação positiva de 41% no período. O site ainda informou que o produto já registrava aumento na procura desde junho. A quantidade de anúncios de umidificadores também teve aumento de 32% nos últimos três meses em comparação com março, abril e maio.



O site MadeiraMadeira registrou um aumento de 129% nas buscas por esses aparelhos. Na Araújo, uma das maiores redes de farmácia de Minas, o crescimento foi de 730% entre maio e agosto deste ano, em comparação com o trimestre anterior.

Já o Magazine Luiza informou que o aumento chegou a 300% nos 10 primeiros dias de setembro em comparação a todo mês de agosto. Os estados que mais já compraram foram Minas Gerais e São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Recentemente, viralizou nas redes sociais um ventilador portátil com reservatório de água, que funciona como um umidificador de ar. Mas com um truque criado pelos internautas: colocar pedras de gelo no reservatório. Isso também indica uma tendência de interesse pelo produto.

A recomendação da OMS é que, quando a umidade relativa do ar está abaixo de 30% ou, principalmente, abaixo de 20%, é preciso adotar algumas medidas, como lavar o rosto e as vias respiratórias e colocar vaporizadores de ambiente e umidificadores pela residência.