Agência de classificação de risco eleva nota do Banco Master

A classificação do Banco Master foi elevada em dois graus, de 'BBB (bra)' para 'A-(bra)', pela Fitch Ratings, uma das principais agências especializadas em risco financeiro do mundo. De acordo com a avaliação, a instituição tem perspectiva estável e segue com Notas de Default de Emissor (IDRs) em 'B+' e de viabilidade em 'b+'.

De acordo com o relatório da Fitch Ratings, divulgado nesta quinta-feira (3/10), a elevação da classificação de risco do Banco Master é reflexo da expansão estratégica e das aquisições realizadas pela instituição financeira. Essas ações foram impulsionadas por injeções de capital e pela geração de recursos próprios, além da estabilização do perfil corporativo, com níveis consistentes de liquidez, rentabilidade adequada e ativos estáveis. A instituição financeira reportou um aumento de 29% na receita operacional total no primeiro semestre de 2024 em relação ao ano anterior.