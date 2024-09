Nota Fiscal Mineira: prêmio de R$ 50 mil será sorteado nesta sexta-feira

O felizardo que vai levar R$ 50 mil no segundo sorteio do programa Nota Fiscal Mineira será conhecido nesta sexta-feira (20/9). A iniciativa premia os consumidores em Minas Gerais e o sorteio será realizado na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), em Belo Horizonte.

Os sorteios deste mês contemplam bilhetes gerados a partir de notas fiscais com CPF solicitadas no período de 5 a 31 de agosto. Eles são vinculados ao resultado da Loteria Federal e a notícia pode ser recebida por meio da notificação do aplicativo “Nota Fiscal Mineira”, mas os resultados também ficam disponíveis no portal de mesmo nome.

O primeiro sorteio ocorreu no dia 16 de setembro e distribuiu R$ 621 mil em prêmios, variando de R$ 100 a R$ 7.500.

Além do montante de R$ 50 mil, os consumidores também concorrem a prêmios com valores entre R$ 100 e R$ 2 mil, com extração para bilhetes com foco estadual, municipal e regional. Ainda neste mês, também serão realizados outros três sorteios, nos dias 23, 27 e 30. No último, inclusive, será sorteado um prêmio de R$ 100 mil.



Do valor total do segundo sorteio, R$ 512 mil serão para os consumidores e R$ 113 mil para as entidades de assistência social indicadas. No momento do cadastro, os participantes designam até três instituições para receber a premiação.

Dessa maneira, o sistema mantém a proporção de um participante e três instituições a cada prêmio a partir de R$ 500.

Como participar?





Para participar do programa, os consumidores devem baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular para acompanhar os bilhetes gerados e as datas dos sorteios, e, depois, pedir para incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizarem compras em Minas Gerais.





A cada compra entre R$ 0,01 e R$ 199, será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios.